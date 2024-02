RTLZWEI

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana": emotionale Momente in Chile

München (ots)

Joey Kelly und Familie trotzen allen Herausforderungen und kommen ihrem Ziel näher

Emotionale Momente in Chile, Teamwork bei der Feldarbeit und deutsche Kulinarik

Neue Folge der Doku-Soap am Mittwoch, dem 21. Februar um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Die Kellys haben endlich Chile erreicht und erleben dort kulturelle Besonderheiten und emotionale Höhepunkte. Das Publikum bekommt die Möglichkeit, Joey Kelly und seine Familie bei einer bewegenden Reise durch Chile zu begleiten. "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" ist mittwochs, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Hinter der chilenischen Grenze wird die Familie mit dem Tod konfrontiert. Entlang der Straße entdecken sie Hunderte Gedenkstätten, an denen Angehörige um ihre Verstorbenen trauern, die durch Verkehrsunfälle ihr Leben verloren haben. Selbst für Tiere gibt es besondere Trauerplätze.

Ein besonderes Highlight auf der Reise ist dabei auch ein Besuch der durch ein Unglück weltbekannten Mine San José. Im Jahr 2010 wurden hier 33 Minenarbeiter für 69 Tage verschüttet. Ein ehemaliger Minenarbeiter führt die Familie durch die Anlage und teilt seine bewegende Geschichte mit ihnen - ein einzigartiger Einblick in die menschlichen Dramen hinter den Schlagzeilen.

Trotz der Gastfreundschaft und Spendenbereitschaft ist das Budget der Familie weiterhin knapp. Joey entdeckt einen Bauern am Straßenrand, dem die Familie am nächsten Morgen bei der Feldarbeit und beim Verkauf zur Hand gehen kann. Wird die Familie für die Hilfe angemessen entlohnt werden?

In Santiago de Chile genießt die Familie in dem Lokal "Tante Marlene" deutsche Esskultur am anderen Ende der Welt. Endlich wieder Schnitzel, Schweinebraten und Co. - das schmeckt nach getaner Arbeit als Aushilfskellner gleich doppelt so gut. Außerdem wird ein Auftritt im berühmten "Hard Rock Café" zu einer besonderen Herausforderung für Lillian. Die Sehnsucht nach der Heimat, der permanente Geldmangel und die Strapazen der Reise stellen die Familie auf die Probe, doch der Traum vom Ziel Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt in Feuerland, bleibt ungebrochen.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" wird produziert von Dreiwerk Entertainment GmbH.

Ausstrahlung: Immer mittwochs, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und im Anschluss 30 Tage auf RTL+.