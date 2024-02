RTLZWEI

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana": Unruhen in Peru - schaffen es die Kellys aus dem Land?

Die Unruhen in Peru erschweren den Kellys den Ausreiseweg nach Chile

Leons 19. Geburtstag in Peru und Tanjas Tränen zum 50. Geburtstag

Siebte Folge der Doku-Soap am Mittwoch, den 14. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Nach dem Zirkus ist vor der Sorge! Ihren Auftritt in der Manege haben die Kellys gut gemeistert, doch schon bald holt sie der Alltag wieder ein: das Geld wird knapp und die Unruhen in Peru tun ihr Übriges. Joey Kelly muss sich von seiner geliebten Gitarre verabschieden und erfinderisch werden, wie die Familie heil aus Peru rauskommt. Die einzigen Lichtblicke: Leon und Tanja feiern Geburtstag! Die siebte Episode "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" ist am Mittwoch, den 14. Februar, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Als Clown und mit ihrem Gesang heimsen die Kellys Applaus im Zirkus ein - Geld gibt es für ihre Darstellung allerdings nicht. Und das macht ihnen langsam Sorge, denn nach der nächsten Tankladung sind sie blank. Aus der Not heraus kommt Joey Kelly auf die Idee, seine geliebte Gibson Les Paul-Gitarre in Lima zu verkaufen. Wird er das Sammlerstück zu einem guten Preis los, sodass die nächste Etappe starten kann? Neben den Geldsorgen machen der Familie die Unruhen in Peru zu schaffen. Straßensperrungen und Demonstrationen hindern sie an der Weiterreise, ein Umweg neun Stunden durch die Wüste ist der einzige Ausweg - doch wie sollen sie mit dem Wohnmobil die sandigen Straßen stemmen?

Ein Lichtblick in der schweren Zeit: Leon feiert seinen 19. Geburtstag. Dieser fällt kleiner aus als in Deutschland, doch Bruder Luke hat eine Idee, damit das Geburtstagskind doch ein Highlight hat an seinem Ehrentag. Mit dem TukTuk geht es für die gesamte Familie auf Entdeckungstour.

Sehnsucht nach Zuhause hat Tanja Kelly. Sie feiert ihren 50. Geburtstag auf dem Weg nach Chile. Ihre Kinder haben ihr einen wunderbaren Geburtstag bereitet und doch fehlt etwas: die eigene Mutter, die Freunde. Kleine Tränchen sind schnell getrocknet, denn bei Joey Kelly kommt keine schlechte Laune auf, er hat für seine Frau schon die nächsten Witzchen parat, um sie zum Lachen zu bringen.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" wird produziert von Dreiwerk Entertainment GmbH.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" läuft ab Mittwoch, 14. Februar 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss 30 Tage auf RTL+.

Über "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana"

Der Name "Joey Kelly" steht für große Reisen und noch größere Abenteuer. Die neueste Challenge für den Musiker: Gemeinsam mit seiner Familie von Nord- nach Südamerika reisen - und das ohne Geld. Die sechsköpfige Familie stellt sich dem Abenteuer und der Frage: Wie finanzieren sie die 30.000 Kilometer lange Strecke? Welche Gefahren könnten auf sie zukommen? Und wird die Reise die Familie noch enger zusammenschweißen?