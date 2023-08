Schweizerische Hirnliga

Prof. Jürg Kesselring neuer Präsident der Schweizerischen Hirnliga

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Prof. Jürg Kesselring wird neuer Präsident der Schweizerischen Hirnliga. Der bisherige Präsident, Prof. Christian W. Hess, hat vorzeitig seine langjährige Präsidentschaft abgegeben.

Die Schweizerische Hirnliga hat an ihrer diesjährigen Vorstandssitzung einstimmig Prof. Jürg Kesselring zum neuen Präsidenten der Schweizerischen Hirnliga gewählt. Der langjährige bisherige Präsident, Prof. Christian W. Hess, tritt aus persönlichen Gründen als Präsident zurück.

Kesselring ist seit vielen Jahren im Vorstand der Schweizerischen Hirnliga und hat langjährige Erfahrung im Vorstand von NPOs. Zuletzt war Jürg Kesselring 12 Jahre Mitglied des IKRK (eine Position, für die man sich nicht bewerben kann, sondern berufen wird) und im Unirat des Mozarteums Salzburg. Prof. Kesselring ist seit 1996 Titularprofessor für klinische Neurologie und Neurorehabilitation an der Universität Bern und war von 1988 bis 2017 Chefarzt für Neurologie und Rehabilitation am Rehabilitationszentrum in Valens.

Der scheidende Präsident Prof. Christian W. Hess war eines der Gründungsmitglieder der Schweizerischen Hirnliga und er hat die Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 1995 präsidiert. In der fast 30-jährigen Amtszeit hat er die Schweizerische Hirnliga massgeblich aufgebaut und mitgeprägt. Mittlerweile können namhafte Unterstützungsbeträge an wichtige Forschungsarbeiten im Bereich der Hirnforschung geleistet werden. Christian W. Hess war von 1990 bis 2012 Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie am Inselspital Bern.

Wir danken Christian Hess an dieser Stelle herzlich für die unermessliche Arbeit, die er für die Hirnliga geleistet hat, und wünschen Jürg Kesselring alles Gute für sein Präsidium.

Die Schweizerische Hirnforschung gehört zur Weltspitze. Vor diesem Hintergrund haben engagierte Wissenschaftler 1995 die Schweizerische Hirnliga gegründet. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, die Hirnforschung in der Schweiz zu unterstützen und die Bevölkerung über Möglichkeiten zur Gesunderhaltung des Gehirns zu informieren. Alle zwei Jahre vergibt sie einen Forschungspreis für eine ausserordentliche Leistung im Bereich der Neurowissenschaften. www.hirnliga.ch