Charlien und DJ Herzbeat präsentieren "Doppelt ist gut" - Ein Ohrwurm, der Welten verbindet

München (ots)

Die aufstrebende junge Schlagersängerin Charlien und DJ Herzbeat veröffentlichen gemeinsame Single

Die neue Single "Doppelt ist gut" ist ab Freitag, 13. Oktober 2023, erhältlich

Man sagt, "Doppelt hält besser, doppelt ist gut", und das trifft zweifellos auf die musikalische Zusammenarbeit zwischen Charlien und DJ Herzbeat zu. Gemeinsam haben diese beiden Künstler einen mitreißenden Ohrwurm geschaffen, der Welten vereint und die Herzen der Zuhörer erobert. "Doppelt ist gut" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 13. Oktober, im Vertrieb von Warner Music.

Charlien, 28 Jahre alt, stammt aus einer malerischen Gemeinde in Oberkärnten. Als Tochter einer Südafrikanerin und eines Österreichers hat sie von klein auf ihre Leidenschaft für die Bühne entdeckt und ihre Familie und Freunde mit ihrem Gesang unterhalten. Ihr erster Song "Nur Du" wurde in Österreich zum Airplay-Hit. Gefolgt von weiteren Singles wie "Fühlst du nichts" und "Millionen Optionen", die nicht nur in den Radiosendern von Österreich und Deutschland hohe Platzierungen erreichten, sondern auch zu TV-Auftritten wie in der "Starnacht am Neusiedlersee", der "Ross Antony Show" und dem "ZDF- Fernsehgarten" führten.

DJ Herzbeat, bekannt für seine packenden Dance-Remakes der beliebtesten Hits der 70er, 80er und 90er Jahre, hat sich einen hervorragenden Ruf als Brückenbauer zwischen tanzbarer Clubmusik und modernem Popschlager erarbeitet. Seine Songs wurden millionenfach gestreamt. Auch er trat in zahlreichen Fernsehsendungen auf, darunter die Florian Silbereisen-Shows, die "ARD-Silvestershow", dem "ZDF-Fernsehgarten" und große Schlager-Events. Mit knapp 500.000 monatlichen Hörerinnen und Hörern auf Spotify zählt DJ Herzbeat zu den beliebtesten Stimmungsmachern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Kollaboration zwischen Charlien und DJ Herzbeat für "Doppelt ist gut" hat das Beste aus ihren Welten genommen und Text, Musik, Stimme und Sound zu einem mitreißenden Ohrwurm verschmolzen, der ein breites Publikum begeistert. Diese einzigartige Mischung zweier herausragender Talente verspricht einen musikalischen Genuss, der die Herzen der Zuhörer höher schlagen lässt.

Der neue Song von Charlien und DJ Herzbeat sollte in keiner Playlist fehlen. Die Fans können sich auf ein besonderes musikalisches Erlebnis freuen, das die besten Elemente aus Schlager und Dance-Musik vereint. "Doppelt ist gut" erscheint am 13. Oktober 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Warner Music.

