"Nachts In Paris": Die neue Single von K-Fly x McN

K-Fly x McN - Das Mega-Duo mit einem neuen Hit

Die neue Single "Nachts In Paris" ist ab Freitag, 07. Juli 2023, erhältlich

Das Mega-Duo K-Fly x McN ist zurück! Noch vor Tourstart im September 2023 schenkt uns K-Fly mit der neuen Single "Nachts In Paris" einen kleinen Vorgeschmack, der definitiv Lust auf mehr macht! Der neue Song erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 07. Juli, im Vertrieb von Zebralution.

Seit seinem Durchbruch 2019 hat sich K-Fly einen festen Namen in der Deutschrap Szene gemacht - das Resultat jahrelanger Arbeit. Schon als Jugendlicher hat der heute 35-Jährige begonnen an seiner Rap-Karriere zu arbeiten, produzierte und veröffentlichte viele Werke in Eigenregie. Bereits 2008 knackte K-Fly mit seinen Songs "Meine große Liebe" und "Falsche Liebe" auf YouTube die eine Millionen Klicks. Der letztendliche Karrierekick gelang ihm mit dem Release seiner Single "Wenn du da bist (feat. McN)". Der Song knackte die Top 100 der deutschen Singlecharts auf #83, wurde bis heute über 40 Millionen Mal gestreamt und wird im Laufe des Jahres GOLD Status erreichen.

Doch nicht nur im Studio, sondern auch auf den Bühnen weiß K-Fly sich zu behaupten: Weit über 200 gespielte Live-Shows, unter anderem Support-Act's mit seinem Freund Kayef, hat er brillant gemeistert! Seid also gespannt auf den neuen Hit! Denn bereits jetzt gehen die jungen Künstler auf TikTok, mit einer Followeranzahl über 200.000, durch die Decke und setzten mit 1400 Creations schon vor Release ein klares Statement. Was uns hier wohl noch zum Tourstart von K-Fly ab Mitte September 2023 erwartet?

Der neue Song "Nachts In Paris" von K-Fly x MxN erscheint am 07. Juli 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Zebralution.

