RTLZWEI

"Magnet": Die neue Single von Diana-Maria Krieger

Bild-Infos

Download

München (ots)

Diana-Maria Kriegers zweiter Hit "Magnet" am 02. Juli im ZDF-Fernsehgarten

Die Kombination aus eingängigen Melodien und mitreißenden Beats

Die neue Single "Magnet" ist ab Freitag, 30. Juni 2023, erhältlich

Es wird der zweite Hit! Diana-Maria Krieger lässt die deutsche Schlagerlandschaft in neuem Glanz erstrahlen. Nach dem Erfolg ihrer Debütsingle "Wieder mal" präsentiert die talentierte Sängerin nun ihre zweite Single "Magnet". Der neue Song erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 30. Juni, im Vertrieb von Universal Music.

Die aufstrebende Künstlerin erobert die deutsche Schlagerszene mit ihrem einzigartigen Stil. Diana-Maria Kriegers Musik vereint eingängige Melodien und emotionale Texte, die das Publikum berühren. Mit ihrer neuen Single "Magnet" will sie neue Maßstäbe setzen und ihre Fans begeistern. Es ist eine Kombination aus eingängigen Melodien, mitreißenden Beats und ihrer charakteristischen Stimme, die die Zuhörer in den Bann zieht. "Magnet" ist eine eindringliche Hymne an die Kraft der Liebe und die intensiven Gefühle, die sie entfachen kann.

Schon mit 15 Jahren hat die junge Sängerin bei der Castingshow "Supertalent" die Jury mit ihrer Stimme überzeugt. Mittlerweile blickt sie auf ihre erfolgreich veröffentlichte Debütsingle "Wieder mal" zurück und lässt mit der neuen Single "Magnet" ebenso große Erfolge erwarten. Freut euch auf die zweite Runde und seid live dabei, wenn Diana-Maria Krieger am 02. Juli beim ZDF-Fernsehgarten zu sehen ist.

Der neue Song "Magnet" von Diana-Maria Krieger erscheint am 30. Juni 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Universal Music.

