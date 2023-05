RTLZWEI

Der Startschuss ist gefallen:

Die erste Woche für "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Die erste Woche in der Kleingartenanlage Bornholm, mitten in Berlin

Buntes Familienchaos, Tipps und Tricks von Ingrid und das Vereinsleben der Bauernstube

Start am 22. Mai 2023, montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Es ist so weit! Kommende Woche wird bei RTLZWEI in die Welt der Schrebergärten eingetaucht. Die Kleingartenanlage Bornholm bietet spannende Einblicke in das bunte Treiben der Bilderbuchfamilie von Bernadette und Christian sowie das Vereinsleben in der Bauernstube von Marion und Holger. Kleingarten-Oma Ingrid steht außerdem allen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern mit ihren Tipps und Tricks zur Seite. Die neue Doku-Soap ab dem 22. Mai 2023 - montags bis freitags immer um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Mirabellen-Chaos in der Kleingartenanlage! Kaktusmann Hajo, der über 2000 Kakteen besitzt, hat auch einen ganzen Baum voller Früchte und weiß nicht, was er mit den Mirabellen anstellen soll. Doch Ingrid, die 85-jährige Likör-Königin und Profibäckerin, weiß ihm zu helfen: Die Früchte werden in leckere Kuchen und edle Tröpfchen Likör verwandelt. Auch Wirtin Franzi kommt auf Ingrids Hilfe zurück: Ein neues Kuchenrezept für ihre Speisekarte soll her. Gut, dass man sich in der Kleingartenanlage Bornholm aufeinander verlassen kann!

Um der hektischen Großstadt zu entkommen, verbringt die vierköpfige Bilderbuchfamilie von Bernadette und Christian am liebsten gemeinsam Zeit in ihrem Schrebergarten. In den diesjährigen Sommerferien möchten sie ihr Highlight des Gartens genießen: den eigenen Pool! Doch vor den wohl verdienten Ferien warten noch einige Aufgaben auf Familienvater Christian: Eine neue Pool-Abdeckung wird benötigt und das Fahrrad von Tochter Fiona muss bis zum Schulstart wieder in Gang gebracht werden. Christian setzt auf die Hilfe von Sohn Arian.

Im Zentrum der Anlage trifft man das Ehepaar Marion und Holger, die als Gastwirte seit neun Jahren die Bauernstube mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail führen. Es herrscht Hochbetrieb, denn in nächster Zeit stehen viele Feste an: Die Kleingartenbewohner freuen sich schon auf die Fête de la Musique und das Sommerfest. Doch es gibt ein Problem in der Bauernstube: Der Grill ist kaputt! Holger und Marion geben ihr Bestes, um rechtzeitig eine Lösung zu finden.

Am 22. Mai 2023: Start der 15-teiligen Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten", immer montags bis freitags um 17:05 Uhr. Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.

Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":

Ab in die Schrebergärten! Die neue Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" zeigt die Welt der Kleingartenanlage Bornholm - Mitten in Berlin. Hier treffen wir auf verschiedene Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Neben Alteingesessenen gibt es auch Gartenneulinge, die die Anlage aufmischen und für frischen Wind sorgen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben, wie voneinander gelernt und einander unterstützt wird. Denn eins verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.