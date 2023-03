RTLZWEI

ToneNation X MOKABY mit "Don't Give Up"

München (ots)

Der nächste Ohrwurm des Produzentenduos

Zusammenarbeit mit Hamburger DJ

"Don't Give Up" erscheint am Freitag, 10. März 2023

Ohren gespitzt, wer den nächsten Club Sound nicht verpassen will: Mit fröhlichen Beats kommt "Don't Give Up" daher und macht schon mal Lust auf wärmere Temperaturen und Frühlingsgefühle. ToneNations neuer Hit gemeinsam mit MOKABY erscheint am Freitag, 10. März 2023, bei EL CARTEL MUSIC und ist auf allen digitalen Kanälen erhältlich.

Die norddeutschen Produzenten ToneNation melden sich mit neuer Musik zurück. Das Duo, bestehend aus Robert Krajewski und Florian Hüneke, schrieb den Song ,,Don't Give Up'' gemeinsam mit Mathias Fiedler, Jason LoCricchio und Konrad Wissmann (arbeitete unter anderem schon für Wincent Weiss). Mit ihrem Remix von "All That She Wants" verzeichnen sie mehrere Millionen Streams auf Spotify, außerdem veröffentlichten sie im letzten Jahr die erfolgreiche Single "Let's Go Crazy (Ja Ja Ja)" und einen Remix von der Hit-Single "Das Boot".

"Don't Give Up" zeichnet sich durch gefühlvolle Melodien, einen eigenen Sound und eine komplexe Produktion aus.

Der abwechslungsreiche Song geht direkt ins Ohr und motiviert ab der ersten Sekunde mitzutanzen, den Lyrics zu folgen und für seine Liebe zu kämpfen. "Gib' nicht auf" ist die Message, die sich auch durch das Musikvideo zieht.

Produziert wurde der Song von ToneNation, Mathias Fiedler und MOKABY.

ToneNation X MOKABY "Don't Give Up" erscheint am 10. März 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Zebralution.

