Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Juice World Charging Day zum Dritten: Eine geballte Ladung Ladetechnik

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Juice World Charging Day zum Dritten: Eine geballte Ladung Ladetechnik

Juice Technology setzt am JWCD 2022 noch einen drauf

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, zaubert am Juice World Charging Day wieder eine branchenverändernde Neuheit aus dem Hut.

Das diesjährige Event stand ganz im Zeichen von Zukunftssicherheit, Bedienkomfort und hochwertiger Ästhetik. Auf dem mit Spannung erwarteten Branchenevent präsentierte die Schweizer Ladestationsherstellerin ihre neuesten Highlights. Entsprechend hoch waren die Erwartungen. Juice hat diese mehr als erfüllt und die Messlatte wieder einmal ein ganzes Stück höher gelegt.

Schmelztiegel von Software und Hardware

Klare Linien, abgerundete Ecken, mattes Silber und glänzendes Schwarz: Die Neuauflage des JUICE CHARGER me mit der Modellnummer 3 kommt in einem neuen Look, der die Familienähnlichkeit zur beliebtesten mobilen Ladestation JUICE BOOSTER 2 noch deutlicher markiert. Er ist jetzt mit IP67 und IK10 genauso widerstandsfähig wie der Booster und hat in der kurzen Zeit seit seiner Einführung schon diverse Designpreise erhalten: den Red Dot Award, den iF Design Award sowie den Green Good Design Award.

Das eigentliche Highlight des Events ist der mit Spannung erwartete JUICE BOOSTER 3 air. Optisch eine komprimierte Version des JUICE BOOSTER 2, eröffnet die 11-kW-Ladestation völlig neue Horizonte. Die Nutzer können sich auf nicht weniger als sieben Funktionsmerkmale freuen. Als erstes j+ Gerät kann der JUICE BOOSTER 3 air mit der App j+ pilot ferngesteuert werden und lässt sich einfach Over-the-Air updaten. Das allein macht ihn schon zu einer smarten Wallbox.

Dass der JUICE BOOSTER 3 air komplett wasserdicht und unglaublich robust ist (IP67, IK10), versteht sich von selbst. Nebst der bekannten automatischen Leistungserkennung über die Adapterstecker sind neue Fehlererkennungen hinzugekommen, die die Sicherheit weiter erhöhen. So schaltet sich das Gerät etwa bei falsch verdrahteten Steckdosen ab oder wenn das Fahrzeug mehr Strom zieht als vorgesehen. Ohne Frage wird sich das nur 700 Gramm leichte Smart Gadget (ohne Kabel) mit diesen Sicherheitsfeatures neben dem JUICE BOOSTER 2 schnell als mobile Variante zur klassischen Wallbox etablieren.

Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG, zeigt sich sichtlich stolz auf seine Crew: „Was unsere Ingenieure in den vergangenen Monaten geleistet haben, ist unglaublich. Der BOOSTER 3 air ist jetzt nicht nur deutlich kompakter, sondern gleichzeitig auch noch funktionsreicher als jede andere mobile Ladestation. Der Slogan „7-in-1“ verweist auf die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten und Ausstattungselemente, die kostenlos enthalten sind. An Bedienkomfort und Sicherheit ist er kaum zu überbieten. Dank der Fokussierung auf Konnektivität und Software ist es zudem einfach, sukzessive neue Funktionen einzuführen. Die Nutzer dürfen also weiterhin neugierig bleiben.“

Lieferfähigkeit als Wettbewerbsvorteil

„Wir können liefern“ ist angesichts der weltweit anhaltenden Lieferkettenprobleme der wohl wichtigste Satz auf der diesjährigen Branchenkonferenz des Schweizer Vollsortimenters. Sinnbildlich dafür standen Container auf der Bühne im Münchner Olympiapark. Denn Juice liefert gleich containerweise – vorzugsweise im Aftersales-Geschäft und an OEM, sprich: Fahrzeughersteller. An dritter Stelle auf der Liste der Zielkunden stehen Stromversorger und Immobiliengesellschaften. Was Juice abliefert, kann sich sehen lassen – und das kommt nicht von ungefähr.

Daniela Märkl, Head of Communications and PR bei Juice, unterstreicht, dass gerade im Umfeld der umweltverträglichen Mobilität das Bekenntnis zu nachhaltigem Wirtschaften ein wichtiges Kriterium ist, von dem das Unternehmen selbst und die Geschäftspartner unmittelbar profitieren: „Die Beschaffung ist für Juice ein zentraler Pfeiler des Engagements für Nachhaltigkeit und wird daher kontinuierlich optimiert. So baut Juice auf langfristige Beziehungen und fördert die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten nachhaltig arbeiten. Nur so kann Qualität gewährleistet und Planungssicherheit für alle Beteiligten erreicht werden.“

Vorreiter für Alltagstauglichkeit

Die Ladestationsherstellerin legt Wert darauf, dass alle ihre Geräte durchgehend nach den hohen Standards der Automobilindustrie zertifiziert sind – nicht nur in Bezug auf die Hardware, sondern auch in Sachen Cybersicherheit. Ausserdem setzt sie sich mit einer Delegation in Normungsgremien dafür ein, dass aus alltagsnahen Nutzererfahrungen Industriestandards abgeleitet werden können. Das erklärte Ziel: Anwender sollen sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, wie sicher ein Gerät ist und wie es zu verwenden ist. Denn alle Geräte von Juice erfüllen die gleichen maximalen Werte in puncto Sicherheit, Dichtigkeit, Robustheit und Temperaturumfang. Die einzige Frage, die man sich stellen sollte, muss lauten: „Welcher Ladetyp bin ich – für mobiles oder stationäres Laden?“

---

JUICE WORLD CHARGING DAY 2022

Die Aufzeichnung des Juice World Charging Day 2022: https://www.youtube.com/watch?v=qK7GAiUVFqc

Das neuste silentMAG bestellen: https://juice.world/magazin/#magForm

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen. Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Power AG, Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice UK and Ireland Ltd in London, die Juice Nordics AB in Uppsala, die Juice Iberia S.L. in Malaga, die Juice France SAS in Paris, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in St. Petersburg, FL, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600