"The Kelly Family - Die Reise geht weiter": Folge 3 am 19. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Die Reise geht weiter! In Folge 3 warten neue und spannende Einblicke in die Gegenwart und Vergangenheit der Kelly Family auf die Zuschauer. In ihrem legendären Doppeldeckerbus besucht die Famlie in dieser Folge auch Orte, die für dunkle Zeiten in ihrer Geschichte stehen.

Zunächst bleiben sie in Irland und statten dem Cappagh Hospital einen Besuch ab. Vor dessen Toren haben sie damals gespielt und Spenden gesammelt. Besonders emotional wird es dann am Grab von Vater Dan, der sie zu den Menschen gemacht hat, die sie heute sind. Nach dem Aufenthalt in Irland, dem Land ihrer Ahnen, geht die Reise weiter nach Paris. Die Geschwister finden das alte Hotel, in dem sie damals gewohnt haben und wünschen sich auch jetzt eine Nacht dort zu verbringen. Außerdem probieren sie sich in einem prestigeträchtigen Theater als Schauspieler.

"The Kelly Family - Die Reise geht weiter" - Folge 3 läuft am Montag, den 19. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Über "The Kelly Family - Die Reise geht weiter":

Was für ein Wiedersehen! 2022 soll die große Konzert-Tour der Kelly Family starten. Für Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John, Paul und Caroline die perfekte Gelegenheit, zusammen noch einmal die wichtigsten Stationen ihrer Karriere im frisch restaurierten Kelly-Bus abzufahren und in Erinnerungen zu schwelgen. Die Geschwister geben in der fünfteiligen Doku spannende Rückblicke auf die Highlights ihrer Musikkarriere und intime Einblicke ins Hier und Jetzt. Dabei trifft die Gruppe auch auf alte Weggefährten und lassen das altes Kelly-Family-Gefühl wieder aufleben.