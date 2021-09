RTLZWEI

Die tägliche Dosis Landliebe und Familien-Dramen: Neue Daily Soap "Waidendorf" bei RTLZWEI

München (ots)

Neue Soap über das Landleben in Waidendorf

Start der 15 Folgen am 04. Oktober 2021

Ausstrahlung: Montag bis Freitag, 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Raus aufs Land, den Alltag hinter sich lassen und die Idylle zum Zuhause machen. Die neue RTLZWEI Daily Soap "Waidendorf" widmet sich den Themen, nach denen sich viele während der Corona-Pandemie gesehnt haben. In einer völlig neuen Programmfarbe bringt der Reality-Sender Nummer Eins nun eine Serie für die ganze Familie in den Vorabend und ländliche Idylle auf die Fernsehbildschirme. In "Waidendorf" können sich aber ausgerechnet die Teenager aus der Großstadt so gar nicht mit ihrem neuen Wohnort anfreunden. Die 15 Folgen der neuen Daily Soap "Waidendorf" laufen montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Polizist Stefan lässt gemeinsam mit seiner Patchworkfamilie die Großstadt hinter sich, um ein neues Leben auf dem Land zu beginnen. Als die Stiefgeschwister Robin und Doro in der kleinen beschaulichen Ortschaft ankommen, könnte die Laune jedoch nicht schlechter sein: keine Freunde, das neue Haus ist unbewohnbar und zu allem Übel gibt es hier keinen Handy-Empfang.

Nun liegt es an den Eltern, der jungen Generation das Landleben schmackhaft zu machen. Und zumindest Robin hat schon bald ein Auge auf die hübsche Bürgermeistertochter Vicky geworfen.

Zuflucht finden die Neuankömmlinge der kleinen Gemeinde auf dem Hof der Metternichs. Für Mark eine willkommene Einnahmequelle, denn für seinen Hof scheint es derzeit keine rosige Zukunft zu geben. Das wittert auch der Großunternehmer und Bürgermeister von Waidendorf Oliver Borg. Stefan und seine Familie merken daher bald, dass sie nicht als einzige ihre Päckchen zu tragen haben. Werden die Patchworkeltern ihre Kinder vom Landleben überzeugen können bevor diese Reißaus nehmen? Und können sie selbst ihrer romantischen Vorstellung einer Großfamilie gerecht werden? Und warum knistert es zwischen der Bäckersfrau und dem Bürgermeister? Wird ihre gemeinsame Vergangenheit auffliegen?

Die neue Daily Soap im RTLZWEI-Programm erzählt von emotionalen Familiengeschichten und Intrigen; die Wiederentdeckung der Natur spielt dabei eine große Rolle. Der Reality-Sender aus Grünwald lockt mit "Waidendorf" alle Generationen vor den Fernsehbildschirm und überrascht mit neuen Eindrücken. Der Vorabend wird emotional, familiär, herzerwärmend - und das alles in ländlicher Idylle.

RTLZWEI zeigt "Waidendorf" ab dem 04. Oktober 2021 von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr. Produziert wird das Format von youngest Media. Die Folgen sind 7 Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf TV NOW und danach weitere 7 Tage im Catch-Up verfügbar.

Die Daily-Soap "Waidendorf" beschäftigt sich mit den Irrungen und Wirrungen, den Dramen und Intrigen im Leben verschiedener Familien in einer kleinen Gemeinde. Hauptfiguren sind die Städter Melanie und Stefan. Sie haben sich verliebt und beschlossen, als Patchworkfamilie mit ihren Kindern Robin und Doro einen Neustart in Waidendorf zu wagen. Schnell wird klar, dass das Dorfleben viele Herausforderungen mit sich bringt und die Familie auf eine harte Probe stellt. Doch nicht nur die vier Neuankömmlinge haben ihr Päckchen zu tragen, auch in den anderen Familien gibt es Konflikte, Intrigen und Geheimnisse.