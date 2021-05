RTLZWEI

Jahresbestwert für "Krass Schule"

München (ots)

- Quotenhoch und Gastauftritt von Jürgen Milski in der Daily Soap - 6,2 % MA (14-49 Jahre) und 18,3 % MA (14-29 Jahre) um 17:05 Uhr - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,7 %

Jahresbestwert für "Krass Schule" am gestrigen Montag: Die Daily Soap erzielte gestern um 17:05 Uhr 6,2 % MA bei den 14-49-Jährigen sowie 18,3 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) und begeisterte das Publikum mit dem Gastauftritt von Jürgen Milski an der Erich-Felbert-Gesamtschule.

Auch die darauffolgenden Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" konnten sich über starke 12,8 % MA bei den 14-29-Jährigen freuen. Das Format aus der Hauptstadt überzeugte des Weiteren mit 7,2 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre).

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,7 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 17.05.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.