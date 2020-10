LTI

LTI bringt Canvas PolarSled auf den Markt, um eine rasche Migration zu Snowflake zu ermöglichen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

- Das Framework behandelt die Kernherausforderungen bei der Entwicklung, Beschleunigung und Steuerung der Migration von Daten in die Cloud

Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen hat Canvas PolarSled auf den Markt gebracht, ein automatisiertes Cloud-Migrations- und Modernisierungs-Framework, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Daten schneller auf die Snowflake Cloud-Datenplattform zu bringen. LTI Canvas PolarSled ermöglicht Unternehmen eine schnelle, effiziente und risikoarme Migration ihrer Cloud-Daten auf die einzige integrierte Plattform von Snowflake.

Mit seiner innovativen Architektur, dem einzigartigen Nutzungsmodell und der nahezu unbegrenzten Skalierbarkeit kann die Einführung von Snowflake Unternehmen dabei helfen, sich als voll ausgestattete digitale Organisationen zu etablieren. LTI Canvas PolarSled ist ein einzigartiges Framework, das ein komplettes Playbook zur Automatisierungsstrategie und -steuerung bietet, um eine schnelle Migration zu Snowflake zu gewährleisten.

LTI Canvas PolarSled geht die Migration zu Snowflake in drei Schichten an, jede mit einem spezifischen Satz an Werkzeugen, Governance und Ergebnissen:

1. Eine beratend geleitete und kontextualisierte Migrationsstrategie und -konzeption 2. End-to-End-Migration über die gesamte Analyse-Wertschöpfungskette durch Nutzung von LTI-Tools und Beschleunigungsmechanismen. 3. Optimierung der Snowflake-Datenplattform nach der Migration

Sanjay Jalona, CEO & Managing Director, LTI, sagte: "Wir bei LTI freuen uns über Innovationen in der Datenmodernisierungslandschaft. Unsere Partnerschaft mit Snowflake trägt entscheidend dazu bei, unsere Fähigkeiten zu erweitern, unseren Kunden in diesem Bereich Projekte der nächsten Generation und verbesserte Ergebnisse zu liefern. Wir haben LTI Canvas PolarSled entwickelt, um Migrationsprogramme für Snowflake effizient zu entwerfen, zu implementieren und zu verwalten und es Kunden zu ermöglichen, ihre Reise in die Cloud zu beschleunigen."

Kevin Miller, VP - System Integrators, Snowflake, erläuterte, "LTI hat den Schwerpunkt auf den Aufbau umfassender Fähigkeiten rund um Snowflake gelegt. Sie sind ein Branchenführer bei der Bereitstellung von Beratungs- und Technologiedienstleistungen rund um Snowflake für Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir glauben, dass LTI Canvas PolarSled ein exponentielles Framework ist, das Kunden im Laufe des Migrationsprozesses zu Snowflake einen besonderen Wert bieten wird."

LTI arbeitet mit führenden globalen Unternehmen zusammen und bietet umfassende Snowflake-Implementierungs- und Migrationsdienste einschließlich Design, Vorbereitung, Re-Platforming und Leistungsoptimierung.

