Religiöser Roadtrip durch Australien: "Outback Rabbis" am 27. September. um 20.15 Uhr auf Bibel TV

Ultra-orthodoxe Rabbiner begeben sich auf die Suche nach "verlorenen Juden" ins australische Outback

Hamburg (ots)

Ari und Yossi verlassen mit ihren Familien den Komfort des jüdischen Lebens in Melbourne und begeben sich ins Herz Australiens auf eine Reise voller überraschender und emotionaler Begegnungen mit australischen Outback-Figuren, gespickt mit jüdischem Witz, Musik und Kultur.

Die Familien fahren in einem Wohnmobil mit ihrer jüdischen Mission durch das Land und reisen auf der Suche nach Juden in abgelegene australische Städte. Das Wohnmobil nennen sie liebevoll "Panzer", da diese Rabbiner sich selbst als Teil der Armee Gottes sehen. Die Rabbiner sind Mitglieder des Chabad, einer ultra-orthodoxen Richtung der chassidischen Juden.

"Es war definitiv eine unerzählte Australien-Geschichte: ultra-orthodoxe, schwarz gekleidete und schwarzhütige religiöse Juden im Outback Australiens, die an den unwahrscheinlichsten Orten nach verlorenen Juden suchten", erklärt Film Director Danny Ben-Moshe. (Press Kit, 2017 Unicorn Films Pty Ltd, Australia)

Es ist die Geschichte einer einzigartigen Gruppe von Menschen mit einem bestimmten Glaubenssatz, die bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen, um ihre religiösen Pflichten zu erfüllen.

Die Dokumentation "Outback Rabbis" nimmt uns mit in die entlegensten Winkel Australiens und in die verborgene Welt der australischen jüdischen Gemeinde.

Die Free-TV Premiere läuft am 27. September um 20.15 Uhr auf Bibel TV.

