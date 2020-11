RTLZWEI

2000 Folgen "Köln 50667": RTLZWEI-Soap feiert Jubiläum

MünchenMünchen (ots)

- Kölner Reality-Soap erfolgreich seit 2013 - Emotionale Jubiläumsfolge mit dramatischem Ausgang - Ausstrahlung: Dienstag, 24. November 2020, um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

Partystimmung bei "Köln 50667": Am 24. November strahlt RTLZWEI die 2000. Folge der beliebten Reality-Soap aus. In der Jubiläums-Episode erwartet die Fans eine gleichermaßen actionreiche wie emotionsgeladene Sonderfolge, in der sich Jules und Marcs Leben durch einen Todesfall drastisch und unmittelbar verändern wird.

Die Reality-Soap "Köln 50667" ist ein Evergreen des Münchner Senders RTLZWEI: Seit über sieben Jahren erfreut sich das Format großer Beliebtheit. Aufgrund des kontinuierlichen Erfolges wurde die ursprünglich auf 120 Folgen begrenzte Serie weiter produziert -weit über die erste Staffel hinaus. Die Serie erzählt in nunmehr 2000 Episoden spannend und authentisch die Geschichten der "Menschen von nebenan", die ihren Lebensmittelpunkt in der facettenreichen Rhein-Metropole haben. "Köln 50667" zeigt das Leben junger Menschen in der selbst gewählten Familie: dem Freundeskreis und der eigenen WG. Die Soap trifft mit ihren Storylines den Nerv seiner Zuschauer - sowohl im TV als auch auf dem Second Screen.

Erfolgszahlen:

- "Köln 50667" erzielte dieses Jahr bis zu 9,0 % MA in der werberelevanten Zielgruppe. Besonders bei den jungen Frauen (14-29 Jahre) ist die Daily beliebt und erreicht dort bis zu 23,3 %. Marktanteil. - Doch nicht nur on air begeistern die Storys aus der Domstadt. Crossmedial ist die kölsche Soap ein schillerndes Beispiel für eine erfolgreich umgesetzte Verlängerung einer TV-Produktion über die gesamte Bandbreite der Social-Media-Kanäle hinweg. - Insgesamt folgen über 2,5 Mio. Fans und Abonnenten dem Format bei Facebook, Instagram und YouTube. - Die Abrufe der lebensnahen Storys sind auf den digitalen Plattformen kontinuierlich hoch: RTLZWEI.de, TVNOW und die Format-App haben seit Jahresbeginn zusammen über 55 Mio. Videoviews erzielt. - Die größte Community ist mit 1,4 Mio. Fans bei Facebook zu finden, aber auch der "Köln 50667"-YouTube Channel konnte bisher 674.000 Abonnenten sammeln. - Zudem erscheint wöchentlich zur Reality-Soap der "Köln 50667"-Podcast, der bei den Fans mit dem Wochenrückblick, Überraschungsgästen und Exklusiv-News vom Set keine Wünsche offen lässt. Inzwischen erreicht der Podcast wöchentlich über 40.000 Zuhörer.

Und so spannend geht es bei "Köln 50067" weiter:

Die 2000. Folge "Köln 50667" wird dramatisch: Jules Stalker Sebastian lauert ihr auf einem Hausdach auf und es kommt zum Showdown zwischen den beiden, den einer von ihnen mit dem Leben bezahlt. Unterdessen ist Olli nach einer durchzechten Partynacht verschwunden. Toni ist entsetzt, als er von Kevin erfährt, dass Olli wahrscheinlich in eine Holzkiste gestiegen ist, die sich nun auf dem Weg zu einem Wertstoffhof befindet. Dort soll sie platt gemacht werden. Toni und Kevin machen sich panisch auf, um Olli zu suchen.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW.

Die Reality-Soap wird von filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "Köln 50667"

Willkommen in der buntesten Stadt Deutschlands: Köln! Hier wird es nie langweilig. Ob Liebe, Drama, Freude oder Trauer: Die Bewohner von "Köln 50667" erleben jeden Tag alle Höhen und Tiefen des Lebens. Wer findet die große Liebe? Wer kann seinen Traum verwirklichen? Und wer scheitert?

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.01-16-11.2020, endgültig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. Quelle: RTLZWEI.de, TVNOW: RTLi, 01.01.2020-27.10.2020; App: Google Analytics, 01.01.2020-27.10.2020; Stand Fans/Abonnenten bei Facebook, Instagram, YouTube: 27.10.2020; YouTube: YouTube Analytics, 01.01.2020-27.10.2020.

