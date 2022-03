Swiss Casinos Holding AG

St. Galler knackt Swiss Jackpot mit 5,2 Mio. Franken

Unglaublich, aber wahr! Ein 60-jähriger Ostschweizer knackt am frühen Abend des 1. März im Casino St. Gallen den Swiss Jackpot und gewinnt satte 5,2 Mio. Franken.

Der Glückspilz genoss am Dienstagabend unterhaltsame Momente im Casino St. Gallen. Auf Empfehlung einer Casinomitarbeiterin hin, setzte er sich an den Glücksspielautomaten mit dem Spiel «Lucky Ladies Charm». Er spielte vergnügt, als ihm nach wenigen Minuten die glücksbringenden Symbole erschienen, welche ihm die unglaubliche Gewinnsumme von über fünf Millionen Franken bescherten – steuerfrei versteht sich.

Der sympathische St. Galler war über sein grosses Glück sprachlos und konnte kaum glauben, dass er soeben den Swiss Jackpot geknackt hatte. Er werde nun mit seiner Frau den lang gehegten Traum eines Hauses am Meer verwirklichen, verriet er dem Casinopersonal von «Jackpot-City». Da im Casino St. Gallen immer wieder grosse Jackpots geknackt und grosse Beträge ausbezahlt werden, wird das Ostschweizer Casino oft auch «Jackpot-City» genannt. Einmal mehr wurde es diesem Namen gerecht.

Wo fällt der Jackpot das nächste Mal?

Der Swiss Jackpot ist der grösste Jackpot der Schweiz. Ein Franken Mindesteinsatz und etwas Glück für die richtige Gewinnkombination reichen aus, um das grosse Los in unseren Casinos in St. Gallen, Pfäffikon, Schaffhausen und Zürich sowie in weiteren sieben Schweizer Casinos zu ziehen.

Der Swiss Jackpot ist bereits zum 80. Mal gefallen – zum zwanzigsten Mal im Casino St. Gallen. Insgesamt wurden in den letzten 20 Jahren über 170 Millionen Franken an glückliche Swiss-Jackpot-Gewinnerinnen und Gewinner ausbezahlt. Nach der hohen Auszahlung von gestern liegt der Jackpot aktuell bereits wieder bei einer Million Franken.

