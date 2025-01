BLS AG

Gemeinsame Medienmitteilung SBB und BLS: Sanierung Simplontunnel: Bauarbeiten starten im Februar

Sanierung Simplontunnel: Bauarbeiten starten im Februar

Die SBB saniert in den nächsten vier Jahren den Simplontunnel. Die erste Bauetappe startet anfangs Februar und wirkt sich insbesondere auf den Fahrplan des BLS-Autoverlads zwischen Brig und Iselle aus. Regioexpress-Züge zwischen Brig und Domodossola verkehren mehrheitlich fahrplanmässig.

Die Oströhre des Simplontunnels muss auf der gesamten Länge saniert werden. Dabei werden Teile des Gewölbes instandgesetzt und die Entwässerung wird optimiert. Die Arbeiten finden von 2025 bis 2028 jedes Jahr jeweils über einen Zeitraum von sechs Monaten statt. Sie werden mit den Arbeiten in anderen Schweizer Tunneln abgestimmt, sodass ein Mindestangebot an Personen- und Güterzügen durch die Alpen sichergestellt ist.

Die erste Bauetappe führt die SBB zwischen dem 3. Februar und dem 27. Juli 2025 unter laufendem Betrieb durch. Dies wirkt sich folgendermassen auf den Bahnverkehr aus: Die Züge des BLS-Autoverlads zwischen Brig und Iselle verkehren im 2-Stundentakt statt im 1,5-Stundentakt. Die Regioexpress-Züge zwischen Brig und Domodossola verkehren mehrheitlich fahrplanmässig alle zwei Stunden. Reisende werden gebeten, den Online-Fahrplan zu konsultieren. Der Güterverkehr ist insofern von den Bauarbeiten betroffen, als der wichtige Vier-Meter-Korridor im Simplontunnel stark begrenzt ist.

Zwischen Domodossola und Milano wird ebenfalls gebaut

Auch in Italien wird in die Eisenbahninfrastruktur investiert: Einerseits wird zwischen Domodossola und Milano der Vier-Meter-Korridor ausgebaut, was dem alpenquerenden Güterverkehr zugutekommt. Andererseits findet die Instandhaltung der Strecke zu bestimmten Zeiten statt. Dies führt dazu, dass auf der Simplon-Achse das Angebot über mehrere Jahre reduziert werden muss.

Wie schon im letzten Jahr verkehren wegen der Bauarbeiten zwischen Domodossola und Milano 2025 ganzjährig unter der Woche pro Richtung anstelle von vier je nur drei EC-Züge zwischen Basel–Bern–Milano sowie zwischen Genf–Brig–Milano. Je ein EC-Zug pro Richtung ab / nach Basel verkehrt nur bis Domodossola, ab / nach Genf nur bis Brig. Am Wochenende bleibt das Angebot unverändert bei vier EC-Zügen pro Richtung zwischen Basel–Bern–Milano und Genf–Brig–Milano. Auch fallen bis zum 31. Januar 2025 die IR-Züge zwischen Brig–Domodossola montags mit Abfahrt 09.37 Uhr in Brig und 13.48 Uhr ab Domodossola sowie Mittwoch bis Freitag mit Abfahrt um 10.44 Uhr in Brig und um 13.48 Uhr in Domodossola aus.

Vom 8. Juni bis 27. Juli sowie 31. August bis 12. September 2025 ist die Strecke zwischen Domodossola und Milano ganz für den Zugverkehr gesperrt. Dadurch fallen alle EC-Züge zwischen Domodossola und Milano aus. Ein Ersatzkonzept mit Bussen wird erarbeitet.

Weitere Informationen:

Reisende werden gebeten, den Onlinefahrplan zu konsultieren.

