Luca de Meo präsentiert neue E-Modelle zum Auftakt von "Renault eWays"

Renault verstärkt Elektro-Offensive

Zwei neue Elektromodelle und drei neue E-Tech Hybridfahrzeuge - die Renault Gruppe verstärkt ihre Offensive in Sachen Elektromobilität. Zum Auftakt der Veranstaltung "RENAULT EWAYS - THE CHALLENGE TOWARDS ZERO EMISSION" präsentierte Renault-CEO Luca de Meo heute mit dem Showcar Renault Mégane eVision einen konkreten Ausblick auf ein neues batteriebetriebenes Renault Kompaktmodell im kommenden Jahr. Erstmals live zu sehen war der neue elektrische Dacia Spring. Ebenfalls Premiere feierten drei neue Renault Hybridfahrzeuge.

Vor fast zehn Jahren brachte Renault seine ersten Elektroautos auf die Strasse. Heute sind weltweit 350'000 Renault Elektrofahrzeuge mit 8 verschiedenen Modellen unterwegs: Neben den 100% elektrischen Modellen bietet der Konzern mit seiner E-TECH-Hybrid- und Plug-in-Hybridtechnologie, mit der auch der neue Renault Arkana ausgestattet sein wird, eine vollständige Palette von Hybrid- und Plug-in-Hybridversionen auf Clio, Captur, New Mégane und New Mégane Grandtour an.

Heute geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und setzt sich dafür ein, in Europa bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Bis 2030 will das Unternehmen seine CO2-Emissionen im Vergleich zu 2010 um 50% reduzieren.

Bis 2022 werden alle neu eingeführten Modelle in einer vollelektrischen oder elektrifizierten Version verfügbar sein, in einem sich stark wandelnden Markt, in dem in fünf Jahren voraussichtlich schon 50 % der verkauften Fahrzeuge Elektro- oder Hybridfahrzeuge sein werden.

Die Präsentation der neuen Modelle bildet den Auftakt zur mehrtägigen Veranstaltung "RENAULT EWAYS - THE CHALLENGE TOWARDS ZERO EMISSION", die vom 15. bis zum 27. Oktober online stattfindet. Die komplette Veranstaltung ist über die Website eways.groupe.renault.com/de auch in deutscher Sprache zugängig. Hier findet man auch das komplette Programm der Veranstaltung. "Renault eWays" bietet zahlreiche Vorträge, Round Tables und Diskussionsforen zur Zukunft der Mobilität.

Der Renault Mégane eVision - Elektrischer Crossover im Kompaktsegment

Die spektakuläre Studie RenaultMégane eVision ist der konkrete Ausblick auf ein neues, elektrisches Kompaktfahrzeug, das 2021 neue Massstäbe in Sachen Antriebs-, Batterie- und Ladetechnik setzen soll. Das ausdrucksstarke Crossover-Modell ist das erste Fahrzeug der Marke auf Basis der neu entwickelten modularen CMF-EV Plattform der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi und bildet den Auftakt zu einer neuen Generation von Renault Elektromodellen. Eine Batteriekapazität von 60 kW, eine Leistung von 160 kW/217 PS und die Schnellladefähigkeit mit Gleichstrom garantieren hohe Reichweiten und ein vielseitiges Einsatzspektrum. Das dynamische Design vereint Elemente von SUV und Schrägheckmodell und sorgt für eine sportliche Präsenz im Strassenbild. Dank einer der schlanksten Batterien auf dem Markt und des extrem kompakten Antriebsstrangs bietet der Mégane eVision ein sehr grosszügiges Platzangebot.

Vor fast zehn Jahren wagte Renault den Wechsel zu Elektrofahrzeugen. Heute ermöglicht diese jahrelange Erfahrung die Einführung einer ganz neuen Generation von Elektromodellen, deren Aushängeschild der Mégane eVision ist.

Fünfundzwanzig Jahre nach seinem Start wird für Mégane ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Der neue Dacia Spring: Elektromobilität für alle

Erschwingliche Elektromobilität im attraktiven Look: Der neue Dacia Spring Electric kombiniert den rein elektrischen Antrieb mit schickem Design und zuverlässiger Technik zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Elektromotor mit 33 kW Leistung, die Batteriekapazität von 26,8 kWh sowie Gleich- und Wechselstromladen bis 30 kW ermöglichen mit dem Fünftürer alltagsgerechte Reichweiten im Stadtverkehr und urbanen Umfeld. Die Reichweite im WLTP-Testzyklus liegt bei bis zu 225 Kilometer, im City-Zyklus bei 295 Kilometer[1].

Der Dacia Spring Electric unterstreicht mit ausdrucksstarken SUV-Elementen seinen robusten Charakter. Typische Merkmale sind die breiten Schultern, die konturierte Motorhaube, die Dachreling und die Bodenfreiheit von 150 Millimetern. Dazu kommen ausgeprägte Radlaufschutzleisten und Seitenschweller. Dennoch bietet der Dacia Spring Electric dank äusserst kompakter Abmessungen alle Vorzüge eines agilen City-Cars: Mit einer Länge von 3,73 Metern und einer Breite von 1,62 Metern (1,77 mit Aussenspiegeln) ist der Viersitzer im Stadtverkehr wendig unterwegs - auch dank des geringen Wendekreises von 9,6 Metern.

E-TECH: Drei neue Renault Modelle mit effizientem Hybridantrieb

Auch in Sachen Hybridantrieb macht Renault weiter Tempo. Nach dem in diesen Wochen erfolgenden Marktstart der drei elektrifizierten E-TECH Modelle Captur Plug-in Hybrid, Mégane Grandtour Plug-in Hybrid und Clio Hybrid erweitert Renault sein Angebot an Serienfahrzeugen mit Hybridantrieb im kommenden Jahr um drei weitere Modelle: Das neue SUV-Coupé Renault Arkana und der Crossover Renault Captur sind im kommenden Jahr in der Vollhybrid-Version E-TECH 140 erhältlich. Darüber hinaus ergänzt der Mégane Berline E-TECH Plug-in 160 die Hybridpalette. Weitere Neuheit: Renault bietet erstmals die sportliche Ausstattung R.S. Line für den Captur an.

Die Einführung der 12V-Mikro-Hybridisierung auf Renault Arkana und den neuen Captur rundet das Motorisierungsangebot ab, indem es alle möglichen Stufen der Elektrifizierung anbietet, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig für alle zugänglich zu bleiben.

Produkt-Pressebriefing am 19. Oktober 2020, 10 Uhr

