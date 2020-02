AMAG Group AG

AMAG Innovation & Venture LAB am Autosalon 2020

Das AMAG Innovation & Venture LAB ist dieses Jahr das erste Mal Teil des internationalen Automobil-Salons in Genf. Vom 5. bis 15. März 2020 sind dort die AMAG Ventures noviv, Clyde und autoSense zu erleben.

Das AMAG Innovation & Venture LAB wird dieses Jahr an der GIMS Tech teilnehmen. In diesem neuen Teil des internationalen Automobil-Salons in Genf (GIMS Geneva International Motor Show) treffen Besucherinnen und Besucher vom 5. bis 15. März 2020 auf Zulieferer und Start-ups der Branche sowie Anbieter neuer Mobilitätsdienstleistungen und innovative Technologieunternehmen.

Unter dem Dach des AMAG Innovation & Venture LABs werden drei Startups präsentiert:

noviv

noviv entwickelt innovative und nachhaltige Mobilitätskonzepte für Firmen- und Wohnareale. Die noviv-App ermöglicht die flexible Nutzung von drei verschiedenen Fahrzeugkategorien - Autos, e-Roller und e-Bikes - ganz einfach per Smartphone. Von der Reservation über die Nutzung bis hin zur Abrechnung der Fahrten ist der Prozess vollständig digital und erfolgt ohne Schlüsselübergabe. noviv ermöglicht damit zeitgemässe Mobilität aus einer Hand. www.noviv.ch

Clyde

Clyde bietet ein einfaches und flexibles Auto-Abonnement mit Kostentransparenz. In einer monatlichen Flatrate sind alle Kosten für Fahrzeug, Unterhalt, Reifen, Versicherung, Nummernschild, Steuern etc. enthalten. Einzig das Tanken oder Laden sind noch separat zu bestreiten. Das Fahrzeug kann mit wenigen Klicks bequem online gebucht werden und steht dem Abonnenten exklusiv zur Verfügung. Nach einer Mindestlaufzeit von drei Monaten kann das Auto je nach Bedarf gewechselt, gekündigt oder sogar erworben werden. www.clyde.ch

autoSense

autoSense ist ein Schweizer Start-up mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen entwickelt und offeriert Dienstleistungen rund um die intelligente Vernetzung von Autos für Privatpersonen und Flottenmanager. Kernstück ist die App und ein Adapter, mittels welchen der Nutzer einen digitalen Assistenten sowie den Zugang zum Ökosystem für sein Auto erhält. Dieses beinhaltet neue Modelle für Autoversicherungen, eine digitale Bezahlfunktion beim Tanken, ein steuerkonformes Fahrtenbuch, aktive Warnmeldungen bei Fahrzeugstörungen und vieles mehr. Investoren sind die AMAG, die Swisscom und die Zürich Versicherungs- Gesellschaft. www.autosense.ch

Über das AMAG Innovation & Ventures LAB

Mit der 2018 gegründeten Geschäftseinheit «AMAG Innovation & Venture LAB» gestaltet die AMAG die Zukunft der Mobilität in der Schweiz neu. Über 20 Spezialisten entwickeln und pilotieren neue, eigenständige Geschäftsmodelle. Das AMAG Innovation & Venture LAB investiert in zukunftsträchtige Startups aus den Geschäftsfeldern Mobilitätsservices, Konnektivität, E-Mobilitätsdienstleistungen und E-Business. Dazu spürt das LAB Mobilitätstrends auf, vernetzt sich mit führenden Universitäten und setzt sich mit Initiativen des Volkswagen Konzerns auseinander. Aktuelle Themen im LAB sind zum Beispiel Connectivity, Mobility as a Service, E-Mobility Services sowie disruptive E-Business- Modelle.

