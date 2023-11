Manor AG

Manor Kunstpreis 2024: Zwei neue Kunstschaffende der aufstrebenden Schweizer Kunstszene nominiert!

Basel (ots)

Die Gewinner*innen des Manor Kunstpreis 2024 der Kantone Aargau und Wallis sind jetzt bekannt: Ishita Chakraborty und Raphael Stucky. Am 7. August wurden vier der insgesamt sechs Künstlerinnen und Künstler, die den Manor Kunstpreis 2024 gewonnen haben, für die Kantone Bern, Luzern (Zentralschweiz), Tessin und Waadt bekannt gegeben.

Der Manor Kunstpreis ermöglicht es der breiten Öffentlichkeit, Ausstellungen junger Künstler*innen in einem Dutzend Kantonen zu besuchen, die jedes Jahr abwechselnd stattfinden - in einem Jahr in sechs Städten und im nächsten Jahr in sechs weiteren Städten.

Im Kanton Aargau wurde Ishita Chakraborty von der Jury ausgewählt, die im Aargauer Kunsthaus in Aarau zusammentrat. Ishita Chakraborty wurde 1989 in Westbengalen (Indien) geboren. Sie studierte Bildende Kunst an der Rabindra Bharati University in Kalkutta und an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Heute lebt und arbeitet sie in Möriken, Aargau. Ishita Chakraborty wird eine Ausstellung speziell für das Aargauer Kunsthaus entwickeln, die im Frühling 2025 eingerichtet werden soll.

https://www.ishitachakraborty.com/

Raphael Stucky wurde 1989 in Ernen geboren und ist der Gewinner des Manor Kunstpreis 2024 Wallis. Er lebt und arbeitet in Basel und hat einen Bachelor in Visueller Kunst von der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel (HGK) und einen Master in Visueller Kunst von der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), die er 2013 bzw. 2018 absolviert hat. Er ist Teil des Duos Hammer Band, das 2018 mit Andreas Thierstein mitgegründet wurde. Dank des Preises wird Raphael Stucky im Herbst 2024 eine Einzelausstellung im Kunstmuseum Wallis (im Gebäude der ehemaligen Kanzlei) in Sitten erhalten.

https://www.raphaelstucky.ch/

Ein Engagement für die junge Schweizer Kunstszene

Der Manor Kunstpreis, der im Jahr 2022 das 40-jährige Bestehen feierte, ist einer der wichtigsten Förderpreise des zeitgenössischen Kunstschaffens in der Schweiz. Er wurde 1982 von Philippe Nordmann ins Leben gerufen, um jungen Schweizer Kunstschaffenden eine Plattform zu bieten. Er wird von einer Fachjury jährlich und alternierend in den Städten Aarau, Basel, Biel, Chur, Genf, Lausanne, Luzern (für die Zentralschweiz), Lugano, Schaffhausen, Sitten, St. Gallen und Winterthur vergeben. Ein Blick auf die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger zeigt, dass der Manor Kunstpreis einer ganzen Reihe von Künstlerinnen und Künstlern den Weg zum internationalen Durchbruch geebnet hat.

Manor gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern des Manor Kunstpreis ganz herzlich und wünscht ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren künstlerischen Werdegang.

www.manor.ch/de/u/kunstpreis

Über Manor

Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften, Online-Shop und physischen & online Services) und betreibt auf manor.ch auch einen Online Market Place für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten, beschäftigt rund 7'900 Mitarbeitende und bildet über 200 Lernende aus. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2'800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzentinnen und Produzenten, die im Rahmen des Manor Programms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte liefern. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten und damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

manor.ch

