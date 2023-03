The Walt Disney Company (Germany) GmbH

Zum 100. Jubiläum: Disney inspiriert mit "The Wonder of Play" zu gemeinsamem Spielen

München (ots)

Unter dem Motto "The Wonder of Play" ruft Disney im 100. Jubiläumsjahr Familien dazu auf, mehr Zeit mit gemeinsamem Spielen zu verbringen. Die Kampagne rückt die Bedeutung des Spielens für die Entwicklung von Kindern, aber auch für den Zusammenhalt innerhalb der Familie in den Fokus, denn Spielen ist wichtig - doch gerade im schnelllebigen und stressigen Alltag rückt die Tätigkeit oft aufgrund anderer Prioritäten in den Hintergrund. Mit "The Wonder of Play" bringt Disney das Institute of Imagination (eine etablierte und richtungsweisende Kinderhilfsorganisation aus London, die die Bildung benachteiligter Kinder fördert), Experten und Expertinnen, Prominente, Influencer, Kinder und Kunstschaffende zusammen, um Erwachsene und Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren zu mehr gemeinsamem Spiel zu inspirieren und Wege zu zeigen, den Zauber des Spielens wieder einfacher in den Alltag zu integrieren.

Mit einem reichen Erbe an fantasievollen Geschichten und einer Vielzahl von dynamischen Charakteren aus allen Franchises - von Disney Prinzessin, Die Eiskönigin, Cars und Micky & seinen Freunden über Star Wars bis hin zu Marvel - macht es sich Disney im Rahmen von "The Wonder of Play" zur Aufgabe, die Relevanz des fantasievollen Spielens in den Fokus zu rücken und die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren.

So zeigen die Ergebnisse einer von Disney in Auftrag gegebenen Studie*, für die 3.500 Eltern, Betreuende und Erziehungsberechtigte von zwei- bis achtjährigen Kindern aus sechs europäischen Ländern befragt wurden, wie das Thema Spielen in ihrer Familie gehandhabt wird. Dabei erklärten über ein Drittel (40 %), in Deutschland sogar mehr als die Hälfte der Befragten (54%), dass sie das Spielen fördern, um die Fantasie ihrer Kinder anzuregen.

Insgesamt ein Drittel (34 %) der Teilnehmenden aus sechs Ländern stimmte zu, dass Hilfsmittel beim Spielen helfen, wobei in Deutschland Bastelmaterial (52%), Musik (52 %), Sportgeräte (50%) sowie Geschichten und Charaktere (43 %) am beliebtesten waren. Eltern spielen im länderübergreifenden Durchschnitt ca. 30 Minuten pro Tag mit ihren Kindern, um deren Entwicklung zu fördern.

Fast die Hälfte (44 %) glaubt, dass gemeinsames fantasievolles Spielen eine große Rolle bei der Berufswahl ihres Kindes im späteren Leben spielen kann, und 27 % versuchen aktiv, ihre Kinder spielerisch für ihre Zukunft und ihre berufliche Laufbahn zu inspirieren. Deutsche Befragte sähen ihre Kinder am liebsten in medizinischen (25 %), technischen (20 %) und wissenschaftlichen Berufen (18 %) oder als Lehrkraft (18%).

Auf die Frage, wie sie die Zukunft ihres Kindes spielerisch beeinflussen, gaben 33 % aller Teilnehmenden an, dass das Lesen im Mittelpunkt steht, weitere beliebte Aktivitäten sind Basteln (24 %) sowie Geschichtenerzählen und -erfinden (23 %). Hierzulande ganz oben auf der Liste steht mit 65% jedoch immer noch das Spielen an der frischen Luft.

Im Rahmen der "The Wonder of Play" Kampagne verstärkte Disney sein Engagement für Kinder in Krankenhäusern weiter: Insgesamt wurden 40.000 fantasievolle Spielpakete speziell für 116 Partnerkrankenhäuser in 21 Ländern entwickelt, darunter Spanien, Italien, Deutschland, Schweden, Dänemark, Rumänien, die Niederlande, Polen sowie Großbritannien und Irland.

Die Spielpakete, die dazu beitragen sollen, Familien überall das Wunder des Spielens näher zu bringen, sind Teil eines umfassenderen Krankenhausprogramms und wurden in Zusammenarbeit mit Disneys langjährigem Wohltätigkeitspartner MediCinema und Fachleuten des Gesundheitswesens entwickelt, um bedeutsame Momente zu schaffen, die schwerkranken Kindern Trost und Freude bringen und gleichzeitig Ängste und Isolation verringern.

Produktneuheiten im Spielzeug-Bereich, die aus Disneys reichhaltigem, über 100 Jahre gewachsenem Fundus an einzigartigen Figuren und Geschichten schöpfen, bringen beliebte Heldinnen und Helden direkt in die Kinderzimmer - die Grundlage, um innovative Impulse für kreatives Spiel zu setzen. Ob Puppen, Actionfiguren, Kostüme oder Bau-Sets: Familien, die auf der Suche nach neuen Anregungen für gemeinsame Spielstunden sind, werden im umfangreichen Sortiment aus allen Produktkategorien fündig.

Auch stetig neuer Content bietet viel Inspiration für innovative Lizenzprodukte für Kinder aller Altersklassen, die wie dafür gemacht sind, die Fantasie spielender Familien zu beflügeln. Mit "The Wonder of Play" verleiht Disney als ultimative Inspirationsquelle kreativen Spiels dem Thema nicht nur aktuelle Relevanz, sondern inszeniert Spielwaren für Fans in neuem Licht.

Bildmaterial steht hier zum Download bereit:

https://ots.de/YK7mGM

Produktübersicht Disney "The Wonder of Play":

https://releasd.com/pages/DBdwNuYEt0FP-pAEvnsdH5BtXqvbZ3I-gy8y0Mr-F2A=

Den "The Wonder of Play" Brand Spot sehen Sie hier:

https://youtu.be/2Ww0pcfDN5A

Weitere Informationen zu 100 Jahren Disney unter

https://www.disney.de/disney100

#DisneyWonderOfPlay

Gerne stellen wir Ihnen für Verlosungen ein individuelles Verlosungspaket mit Disney Lizenzprodukten (nur so lange der Vorrat reicht) zusammen!

Über Disney Consumer Products, Games and Publishing

Disney Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) bringt die Magie der Marken und Franchises von The Walt Disney Company - darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und andere - in den Alltag von Familien und Fans auf der ganzen Welt durch Produkte und Erlebnisse in mehr als 100 Einzelhandelskategorien, von Spielzeug und T-Shirts bis hin zu Apps, Büchern, Videospielen und mehr. Als Teil des Segments Disney Parks, Experiences and Products umfasst CPGP das weltweit größte Lizenzgeschäft, eine der größten Verlagsmarken für Kinder, einen führenden Lizenzgeber für interaktive Spiele auf verschiedenen Plattformen und die E-Commerce-Plattform shopDisney.

Star Wars und damit verwandte Themen sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern eingetragene Marken der Lucasfilm Ltd. und/oder deren Tochterunternehmen oder sind urheberrechtlich geschützt. (c) & TM Lucasfilm Ltd.

Über 100 Jahre Disney

2023 feiert die The Walt Disney Company ihr 100-jähriges Jubiläum. Als größtes Ereignis seiner Unternehmensgeschichte, feiert Disney100 den Einfluss von Disneys einzigartigem Storytelling und Erlebnissen auf die globale Kultur und das Publikum, zusammen mit Kreativen und allen Mitarbeitenden, die diese Geschichten zum Leben erweckt haben. Über das umfangreiche Portfolio seiner beliebten Marken hinweg, können Fans weltweit ganz besondere Attraktionen, Produkte, Veranstaltungen, Filme, TV-Stunts, Livestreams, Ausstellungen erleben. Disney100 wird die Vergangenheit würdigen und die Gegenwart feiern, blickt aber ebenso in die Zukunft der nächsten 100 Jahre, in der das Unternehmen ein hoffentlich ganz neues und ebenso wunderbares Disney Universum schaffen wird für Familien und Fans auf der ganzen Welt.

Disney100 - Special Look: youtu.be/iy9-847DfeM

Über Disneys soziale Verantwortung

Disney ist nicht nur ein verantwortungsbewusstes Unternehmen, sondern auch bestrebt, Menschen in Not Trost und Inspiration zu spenden und denen, die ihre Welt verbessern wollen, Anregungen und Möglichkeiten zu geben. Disneys Partnerschaft mit MediCinema und anderen gemeinnützigen Partnern in ganz Europa ist ein Beispiel dafür, wie Disney durch die Zusammenarbeit mit anderen dazu beiträgt, die emotionale Resilienz von Kindern zu stärken. Durch die positive Kraft unserer Geschichten und einzigartigen Charaktere schenken wir Kindern und ihnen nahestehenden Personen viele wundervolle Erinnerungen und Momente, um so ihre oftmals schwierige und belastende Situation für einige Zeit in den Hintergrund treten zu lassen. Im Jahr 2022 hat Disney in ganz Europa über 82.000 lebensverändernde Momente geschaffen. Über unsere Verpflichtungen, Ziele und Fortschritte wird jedes Jahr im CSR-Bericht von The Walt Disney Company berichtet. Weitere Informationen über die Programme und die langjährigen karitativen Partner finden Sie unter www.thewaltdisneycompany.eu.

Über das Institute of Imagination

Das Institute of Imagination (iOi) ist eine etablierte und richtungsweisende Wohltätigkeitsorganisation für Kinder, die kreative Lernerfahrungen in den Bereichen Kunst, Wissenschaft und digitale Technologien für benachteiligte und marginalisierte Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren entwickelt und anbietet. Diese Erfahrungen geben den Kindern von heute die Überzeugung, dass sie morgen eine gerechte, faire und nachhaltige Welt aufbauen können.

MediCinema

MediCinema ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die das Wohlergehen und die Lebensqualität von Krankenhauspatienten und ihren Familien durch die Kraft des gemeinsamen Kinoerlebnisses, den Zauber des Films und filmbezogene Spielaktivitäten verbessert. Sie baut und betreibt Kinos in Krankenhäusern, die mit Platz für Betten, Rollstühle und medizinische Geräte ausgestattet sind, und zeigt kostenlos die neuesten Filme. Die Dienste von MediCinema verbessern nachweislich die emotionale, geistige und körperliche Gesundheit, verringern das Gefühl von Isolation, Angst und Stress und erhöhen die Resilienz der Patienten. MediCinema und Disney arbeiten seit langem zusammen, um in Krankenhäusern sinnvolle Ressourcen und Erlebnisse zu schaffen, die die emotionale Resilienz stärken, die Isolation verringern und den Menschen helfen, mit anderen in Kontakt zu treten - und das alles mit Hilfe der beliebtesten Disney Figuren.

* Die von One Poll durchgeführte Studie ist eine Befragung von 3 500 Erwachsenen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Polen mit Kindern im Alter von 2 bis 8 Jahren im Februar 2023. Aus Deutschland nahmen 500 Personen an der Befragung teil.