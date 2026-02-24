Rivella AG

Groupe Rivella: un exercice 2025 fructueux et un changement à la direction

140 millions de francs suisses - tel est le chiffre d'affaires que le groupe familial suisse Rivella a réalisé avec ses boissons l'an dernier. Cela représente une hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Les eaux vitaminées de la marque Focuswater ont, une fois de plus, joué les vedettes. Pour continuer de pouvoir répondre à la demande dont elles font l'objet, l'entreprise a à nouveau fortement investi dans son usine au cours de l'année écoulée. Un changement au sein de la direction est, par ailleurs, prévu pour l'été 2026.

En 2025, le groupe Rivella a écoulé 95 millions de litres de boissons, générant ainsi un chiffre d'affaires de 140 millions de francs. Cela représente une hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Sur le marché national suisse, le chiffre d'affaires du groupe Rivella a même augmenté de 3%, pour 65 millions de litres vendus. Ces données ravissent Silvan Brauen, co-CEO du groupe Rivella: "Nous pouvons considérer l'exercice écoulé comme un succès. Notre décision de nous concentrer clairement sur nos deux marques clés, Rivella et Focuswater, a porté ses fruits."

Focuswater et Rivella jouissent d'une grande popularité

Focuswater poursuit sur sa lancée: l'entreprise a également enregistré une croissance à deux chiffres avec sa marque d'eaux vitaminées. L'an dernier, elle a commercialisé une nouvelle variété sans sucre ni édulcorant, Focuswater Shine. Pour pouvoir continuer de répondre à la demande croissante dont les boissons légères font l'objet, le groupe Rivella a équipé massivement son usine durant l'année écoulée. Sa nouvelle ligne d'embouteillage dédiée à Focuswater a, à elle seule, nécessité un investissement de 16 millions de francs au cours des deux dernières années. La plus grande part du chiffre d'affaires et des ventes de l'entreprise reste générée par la marque clé Rivella. Parmi les produits Rivella, c'est surtout le Rivella Bleu Zero qui a eu les faveurs des consommateurs et consommatrices en 2025: sans sucre ajouté, il a surfé sur la tendance des boissons légères.

Meilleur employeur de Suisse

Ce mois-ci, le groupe Rivella a été désigné meilleur employeur de Suisse* pour la deuxième fois après 2021. Dans leur étude annuelle, "PME" et "Handelszeitung" évaluent les entreprises suisses employant au moins 250 personnes et interrogent plus de 15 000 membres du personnel à cet effet. "Le fait que le groupe Rivella ait obtenu un si bon score est un grand honneur pour nous, mais cela ne relève pas du hasard, indique Simone Müller-Ledermann, responsable People & Culture chez Rivella. Depuis des années, nous promouvons une culture d'entreprise ancrée dans le quotidien, nous investissons dans la qualité de l'environnement de travail et nous faisons connaître ces efforts à l'extérieur. Nous agissons de la sorte car nous sommes convaincus qu'une entreprise ne peut prospérer que si son personnel est satisfait et motivé."

Nouvelle codirection à partir du 1er août 2026

Un changement important aura lieu cet été à la tête de l'entreprise: après avoir occupé la fonction de CEO pendant douze ans, dont trois comme co-CEO, Erland Brügger quittera le groupe Rivella à la fin du mois de juillet 2026 pour se consacrer davantage à ses mandats d'administrateur et à des nouveaux projets. C'est Christoph Messerli, actuel CFO du groupe, qui lui succédera. Christoph Messerli assumera la codirection du groupe Rivella avec Silvan Brauen. "Le modèle de partage de la direction a vraiment fait ses preuves. Il nous permet de bénéficier de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Je suis heureux de perpétuer ce modèle inspirant aux côtés de Christoph", souligne Silvan Brauen, co-CEO.

Rothrist, le 24 février 2026/nombre de signes: 3'727

* Source: "Handelszeitung", 12 février 2026, Meilleur employeur de Suisse