Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Gruppo Reka con fatturato record nel 2025

Un 2025 in crescita grazie all'acquisto del resort all'Isola d'Elba e al lancio della nuova Carta regalo Reka

Berna (ots)

Nel 2025 Reka ha aumentato i ricavi lordi consolidati delle attività aziendali a CHF 107 milioni (2024: CHF 104 milioni). A contribuire al successo sono stati un maggiore utilizzo delle strutture ricettive di Reka in Svizzera e l'aumento del volume d'affari della Valuta Reka, in particolare grazie al budget per la mobilità "Reka-Rail+". Per il 2026 l'azienda prevede un'ulteriore crescita del fatturato, sostenuta dall'apertura del nuovo resort "Ortano Mare" sull'Isola d'Elba.

Con un nuovo fatturato record, Reka conferma il successo già registrato negli anni precedenti. Il fatturato è aumentato in tutti i settori. "La crescita in tutti i settori ci incoraggia a proseguire con decisione sulla strada intrapresa, ampliando l'offerta di vacanze in Svizzera e nell'area del Mediterraneo", commenta il risultato Roland Ludwig, CEO di Reka. Allo stesso tempo, per aumentare ulteriormente l'attrattività dei propri prodotti, Reka investe nella trasformazione digitale e nel marketing.

Carta regalo Reka: l'alternativa ai Reka-Check orientata al futuro

Nel settore della Valuta Reka, il ricavo lordo è aumentato nel 2025 a CHF 31,1 milioni, con un incremento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. I più di 600 000 clienti che hanno utilizzato la Reka-Card lo scorso anno hanno generato un fatturato di transazioni pari a 513,3 milioni di franchi. Dal canto suo, grazie ai nuovi clienti, "Reka-Rail+" ha registrato una crescita del 251%, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul mercato.

Già nella primavera del 2025, Reka aveva annunciato che a partire dal 2026 avrebbe sostituito i popolari Reka-Check con una carta regalo più versatile. Con la cessazione della vendita dei Reka-Check cartacei si è conclusa una storia di successo durata quasi 60 anni. La nuova Carta regalo Reka gode già di grande popolarità e continua a offrire ampie possibilità di impiego presso i punti di accettazione e i rivenditori online più diffusi. I check cartacei già acquistati rimangono validi senza limiti di tempo e possono essere utilizzati anche in futuro come mezzo di pagamento.

Vacanze Reka: nuovo resort sul Mediterraneo e ulteriore sviluppo in Svizzera

Il settore Vacanze di Reka ha beneficiato dell'aumento della domanda di vacanze per famiglie in Svizzera e ha registrato un incremento del fatturato del 3,5%, per attestarsi a 83,7 milioni di franchi. Oltre all'andamento positivo dell'occupazione nei villaggi turistici, hanno contribuito al successo anche lo Swiss Holiday Park, il Parkhotel Brenscino e il resort Golfo del Sole (Toscana, Italia). Questo risultato è tanto più notevole in quanto il villaggio turistico Reka a Lenk è chiuso da marzo 2025 per far posto a una nuova costruzione.

L'inizio dei lavori del nuovo villaggio turistico Reka a Lenk ha anche segnato una tappa importante dell'ultimo esercizio contabile. Il moderno villaggio accoglierà i primi ospiti a Natale del 2027. Con l'acquisizione e la prevista riapertura nel maggio 2026 del resort Ortano Mare sull'Isola d'Elba, Reka rafforza la sua presenza nell'area del Mediterraneo. Il resort completa il portafoglio con una destinazione particolarmente adatta alle famiglie e sottolinea l'intenzione strategica di soddisfare, oltre agli investimenti nelle offerte di vacanza in Svizzera, anche la domanda sempre elevata di vacanze nell'area del Mediterraneo.

Vacanze felici per tutti: la Fondazione Reka Aiuto per le vacanze permette un time-out a 950 famiglie

Nel 2025 la Fondazione Reka Aiuto per le vacanze ha offerto a circa 950 famiglie e genitori single con oltre 2000 bambini una settimana di vacanza in Svizzera. In questo modo, Reka lancia un forte segnale di responsabilità sociale e dimostra quanto sia importante consentire anche alle famiglie con ridotte disponibilità finanziarie di godersi un po' di vacanza e riposo. "Le vacanze non sono un lusso, ma un elemento fondamentale della qualità della vita, ed è proprio questo che vogliamo rendere possibile anche a chi è in difficoltà", sottolinea Roland Ludwig. Con questo impegno, Reka fornisce un prezioso contributo al bene comune e crea ricordi indelebili per famiglie che altrimenti non avrebbero la possibilità di andare in vacanza.

Reka: da oltre 80 anni impegnata nell'offerta di vacanze sostenibili e moderne prestazioni extrasalariali

Da oltre 80 anni la cooperativa Reka, con sede a Berna, definisce gli standard nella promozione dello sviluppo sostenibile del turismo e dell'economia. In stretta collaborazione con partner quali datori di lavoro e organizzazioni sindacali, Reka offre mezzi di pagamento agevolati e vincolati, come Reka-Pay, Reka-Lunch e Reka-Rail+. Queste offerte permettono di accedere a servizi per il tempo libero e la mobilità, nonché a offerte di vacanze.

Nel settore Vacanze Reka, Reka gestisce e commercializza strutture turistiche pensate appositamente per le esigenze delle famiglie. Con il suo impegno contribuisce in modo significativo al rafforzamento del turismo nelle regioni economicamente più deboli della Svizzera. Reka è anche proprietaria di due resort in Italia. Particolarmente degno di nota è il suo impegno in termini di sostenibilità che rende Reka particolarmente all'avanguardia nel settore.

Inoltre, la Fondazione Reka Aiuto per le vacanze aiuta genitori single e famiglie che vivono in condizioni economiche difficili offrendo loro una settimana di vacanza in Svizzera a soli 200 franchi. In questo modo, Reka fornisce un importante contributo all'integrazione sociale e alla promozione delle vacanze in famiglia.