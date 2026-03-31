Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen und Reka lancieren gemeinsame 2-für-1-Aktion auf Tageskarten

Bild-Infos

Download

Bern, 31. März 2026 – Pünktlich zum Saisonstart setzen der Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen (VSSU) und Reka ein starkes Zeichen für erschwingliche Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten: Vom 1. April bis 30. Juni 2026 profitieren Inhaberinnen und Inhaber einer Reka-Card von einer attraktiven 2-für-1-Aktion auf Tageskarten der teilnehmenden Schifffahrtsgesellschaften. Im Angebot enthalten ist zudem die kostenlose Mitnahme von bis zu zwei Kindern unter 16 Jahren.

Der Rabatt wird direkt beim Ticketkauf am Schalter oder an der Kasse auf dem Schiff gewährt – einfach Reka-Card vorzeigen, und die 2‑für‑1-Vergünstigung wird automatisch angewendet. Die Promotion gilt für alle Tageskarten auf 14 Seen und Flüssen in der Schweiz und kann während der Aktion beliebig oft genutzt werden.

«Mit diesem Angebot möchten wir möglichst vielen Menschen die Gelegenheit bieten, die Vielfalt der Schweizer Seen- und Flusslandschaften zu entdecken – unkompliziert und zu attraktiven Konditionen. Besonders Familien profitieren von der Kombination aus Preisvorteil und einfacher Nutzung», so Stefan Distel, Leiter Geschäftsbereich Reka-Geld.

Die Reka-Card ist bei zahlreichen Arbeitgebern und Arbeitnehmerorganisationen mit bis zu 20% Vergünstigung, bei Coop gegen Vorweisen der Coop Supercard mit 3% Rabatt oder online mit 2% Rabatt erhältlich.

Teilnehmende Schifffahrtsgesellschaften:

SGV – Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees

CGN – Compagnie générale de navigation sur le lac Léman

BLS – Schifffahrt Thuner- und Brienzersee

URh – Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein

BSG – Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft

SBS – Schweizerische Bodensee-Schifffahrt

BPG – Basler Personenschifffahrt

SGZ – Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee

SGG – Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee

reka.ch/schiff

Kontaktperson für weitere Auskünfte:

Julia Scheidegger, Leiterin Unternehmenskommunikation, Tel. +41 31 329 67 01, js@reka.ch