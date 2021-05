Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Chesa Engiadina Madulain: Reka-Ferienanlage im Boutique-Stil erneuert

Bern/Madulain, 18. Mai 2021 – Die Schweizer Reisekasse Reka wertete ihren Oberengadiner Standort in Madulain auf. Sie erneuerte die gesamte Anlage inklusive Private Spa und Anschluss an die Fernwärme der Gemeinde.

Die kleine, aber feine Reka-Ferienanlage in Madulain wurde in den letzten Monaten rundum und mit viel Liebe zum Detail renoviert. Nebst der Erneuerung sämtlicher 16 Ferienwohnungen und der «Social Area» wurde der Wellnessbereich (Private Spa) deutlich aufgewertet. Zusätzlich zum neu eingerichteten Fitnessraum bietet die Anlage eine moderne, geräumige Sauna, eine Wärmebank mit Fussbecken, eine Erlebnis-Duschlandschaft und einen Ruheraum.

Investition in Nachhaltigkeit

Reka nimmt am Nachhaltigkeitsprogramm Swisstainable von Schweiz Tourismus teil. Die Reka-Ferienanlagen inkl. Madulain erreichen das Level 2. Die Anlage ist an die Fernwärme der Gemeinde Madulain angeschlossen und bezieht so erneuerbare Energie. Vor Kurzem wurden die Fassade und die Fenster des historischen Gebäudes saniert.

Beliebt bei Reka-Gästen

Die Chesa Engiadina in Madulain ist bei Reka-Kundinnen und -Kunden sehr beliebt. Die Auslastung konnte in den letzten Jahren markant gesteigert werden. Die Gästefeedbacks erreichen sehr hohe Werte. In der vergangenen Wintersaison war die Anlage zu 80 Prozent belegt. Auch für die kommende Sommersaison zeichnet sich eine hohe Auslastung ab: «Die Schulsommerferien sind sehr gut belegt, in den übrigen Wochen gibt es noch einige freie Ferienwohnungen», so Damian Pfister, Leiter Reka-Ferien.

Über die Reka-Ferienanlage Chesa Engiadina Madulain

Das historische Gebäude ist seit 1998 im Besitz der Schweizer Reisekasse. Es bietet 16 komfortable Ferienwohnungen. Die Chesa Engiadina ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen oder Biketouren und liegt im Winter direkt an den Langlaufloipen sowie am einzigartigen Eisweg am Inn. Sie ist als Swiss Bike Hotel zertifiziert. Beni Folie ist seit 2017 Reka-Gastgeber vor Ort und kümmert sich um das Wohl der Gäste.

Kontaktperson für weitere Auskünfte:

Damian Pfister, Vizedirektor, Leiter Reka-Ferien, Tel. +41 31 329 66 83