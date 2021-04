Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Generalversammlung der Schweizer Reisekasse (Reka) vom 23. April 2021

Ausgeglichenes Jahresergebnis 2020 der Reka-Gruppe

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Die Schweizer Reisekasse (Reka) schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem knapp positiven Jahresergebnis bei moderat rückläufigen Erträgen ab. Erfreulich entwickelten sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Erträge des Geschäftsbereiches Ferien in der Schweiz und die Vermögensanlagenerträge. Von den Auswirkungen der Pandemie beeinträchtigt waren das Reka-Geld-Geschäft sowie das Feriengeschäft im Ausland. Für 2021 rechnet Reka mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf. Die heutige Generalversammlung wurde virtuell durchgeführt.

Die Reka-Gruppe, bestehend aus der Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft und drei Tochtergesellschaften, erreichte 2020 einen um 6,3% tieferen Nettoerlös als im Vorjahr von CHF 98,9 Mio. Dank diverser aufwandseitiger Massnahmen zur Kompensation des Ertragsrückgangs wurden ein nur knapp negatives Betriebsergebnis und ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht.

Kein markanter Einbruch im Feriengeschäft dank hohem Anteil des Schweizer Geschäftes

Innerhalb der von Corona besonders gebeutelten Tourismus- und Beherbergungsbranche waren die Ertragsrückgänge der Reka-Gruppe im Feriengeschäft mit lediglich 8,9% moderat. In der Schweiz profitierte Reka davon, dass einheimische Kunden 2020 vornehmlich im eigenen Land Ferien machten. Sie bevorzugten Ferienwohnungen, die abseits der grossen Tourismusströme lagen. Für dieses Kundenverhalten weist Reka einen idealen Angebotsmix auf. Der totale Ertragsausfall des Frühjahr-Lockdowns konnte bis Ende Jahr weitestgehend kompensiert werden. Das Auslandgeschäft litt hingegen markant und brach um 44,5% ein. Einerseits konnten Ferienanlagen infolge der Corona-Situation erst im Juli ihren Betrieb aufnehmen. Davon war v.a. das Kernland des Reka-Auslandgeschäftes - Italien - betroffen. Andererseits blieben Schweizer Gäste weitgehend weg.

Reka-Geld stärker von Corona betroffen

Reka bietet mit den drei Geldformen Reka-Check, Reka-Rail und Reka-Lunch drei vergünstigte Zahlungsmittel an, die alle in den von Corona massiv betroffenen Bereichen Ferien, Reisen, Mobilität, Freizeit und Gastronomie einsetzbar sind. Der starke Rückgang der Ausgabevolumen in diesen Wirtschaftssegmenten führte auch zu einem entsprechenden Einbruch beim Einsatz von Reka-Geld in seinen verschiedenen Formen und infolgedessen zur Abnahme des Nettoerlöses um 19,2% auf CHF 18,5 Mio. Erfreulich war hingegen, dass der Verkauf von Reka-Geld in geringerem Ausmass zurückging; Corona führte offensichtlich zu einem Anspareffekt bei den Kunden und diese werden ihre Guthaben zu einem späteren Zeitpunkt ausgeben.

Gute Entwicklung der Vermögensanlageerträge

Ein wichtiger Faktor für das unter den schwierigen Rahmenbedingungen erreichte ausgeglichene Jahresergebnis war der Erlös aus Vermögensanlagen auf Reka-Geld im Umlauf. Dieser nahm um 17,6% auf CHF 20,0 Mio. zu. Dazu trugen zwei Faktoren bei: Einerseits führte der vorübergehende Anspareffekt als Folge des verminderten Einsatzes von Reka-Geld durch die Kunden dazu, dass mehr Mittel angelegt werden konnten. Andererseits gelang es, die im Gegensatz zur Realwirtschaft positive Entwicklung an den Finanzmärkten zu nutzen.

Keine markante Nachfrageverbesserung im Jahr 2021

Für 2021 rechnet Reka mit einer ähnlichen Entwicklung wie im Vorjahr. Solange Rahmenbedingungen bestehen, welche die Mobilität der Bevölkerung sowie die Segmente Reisen, Freizeit und Gastronomie einschränken, dürfte sich der Einsatz von Reka-Geld durch die Kunden nur geringfügig erholen. Reka erwartet, dass eine massgebliche Verbesserung der Lage frühestens ab dem Sommer einsetzen wird. Im Feriengeschäft wird nach einem durchzogenen Winter für die Schweiz hingegen erneut eine starke Sommer- und Herbstsaison erwartet. Das Ferien-Auslandgeschäft dürfte schwierig bleiben, wenn auch in der Tendenz etwas positiver ausfallen als 2020.

Konsolidierte Kennzahlen 2020 im Überblick

In Mio. CHF 2020 2019

Nettoerlöse 98,9 105,6 Reka-Geld 18,5 22,9 Reka-Ferien 59,2 65,0 Vermögensanlagen 20,0 17,0 Übrige 1,2 0,7

Bruttogewinn 67,3 76,4

Betriebsergebnis -0,3 0,0

Jahresergebnis 0,2 3,5