Medienmitteilung: Führungswechsel im Reka-Feriendorf Blatten-Belalp

Per Anfang Juli 2020 übernehmen Carmen Summermatter und Martin Eggel die Gastgeberrolle im Reka-Feriendorf Blatten-Belalp. Die bisherige Gastgeberin Maria Zenklusen wechselt in das Führungskader von Reka-Ferien nach Bern.

Maria Zenklusen hat das vor sechs Jahren in Betrieb genommene Reka-Feriendorf Blatten-Belalp von Anfang an geprägt. Sie und ihr Team haben das Reka-Feriendorf hervorragend positioniert, und die Belegungszahlen steigen kontinuierlich. Die äusserst positiven Kundenfeedbacks zeugen davon, dass der Standort Blatten-Belalp in den letzten Jahren vor allem im Markt Schweiz an Bekanntheit und Beliebtheit gewonnen hat.

Nun übergibt Maria Zenklusen die Leitung des Reka-Feriendorfes an ihre Nachfolger Carmen Summermatter und Martin Eggel, die sich die Gastgeberrolle in Zukunft teilen. Beide sind bereits in unterschiedlichen Funktionen für das Reka-Feriendorf tätig. Ihre Erfahrung und ihre Vertrautheit mit dem Standort Blatten-Belalp sind beste Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des Reka-Feriendorfes.

