Medieneinladung: Gletscherzeremonie beim Morteratsch – Auftakt zu Klimawochen

Gletscherzeremonie beim Morteratsch – Auftakt zu Klimawochen

Selbst die Tage eines mächtigen Gletschers, wie des Morteratsch im Engadin sind gezählt, wenn wir nicht rasch handeln. Deshalb wollen wir mit einer Zeremonie auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam machen. Fastenaktion, HEKS, Klimaseniorinnen, Alpeninitiative, Christ:innen für Klimaschutz und die Vereinigung Bündner Umweltorganisationen laden Sie zum Auftakt einer für die Klimapolitik entscheidenden Zeit an den Fuss des Morteratsch-Gletschers ein. Der ideale Ort, um mit einer Gletscherzeremonie die Folgen der Klimakrise zu thematisieren – in der Schweiz und weltweit.

Wann: Samstag, 20. Mai 2023

Wo: Am Fusse des Morteratsch-Gletschers (Wanderweg 806 folgen von der RhB-Station Morteratsch - bis Jahrestafel 2015)

Zeit: ca. 12:30 Uhr: Beginn der Gletscherzeremonie (11:15 Uhr Start der Wanderung bei RhB-Station Morteratsch)

RednerInnen:

Dr. Matthias Huss , Glaziologe ETH: Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Gletscher und die Folgen für das Unterland.

Father Tony Labiao, Social Action, Philippinen, Partnerorganisation Fastenaktion: Folgen der Klimakrise auf den Philippinen

Erika Cahenzli, Mitglied des Kirchenrats Graubünden: Klimaveränderung und was sie für die Menschen bedeutet

Das Alphorntrio Engadin sorgt für einen zeremoniellen Rahmen.

Mit allen Personen können Interviews geführt werden.

Politischer Hintergrund:

Die Gletscherzeremonie beim Morteratsch am Samstag, 20. Mai, bildet den Auftakt zu einer Zeit, die ganz im Zeichen des Klimas steht: So finden an diesem Tag in der ganzen Schweiz mehrere Aktionen statt die auf die Wichtigkeit der Abstimmung zum Klimaschutzgesetz am 18. Juni hinweisen. Die veranstaltenden Organisationen unterstützen das Klimaschutzgesetz und empfehlen ein Ja am 18. Juni.

Weiterführende Informationen:

www.gletscherzeremonie.ch

Ihre Kontaktperson:

Zur Koordination der Interviews und weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Mischa von Arb

Abteilungsleiter Medien, Information, Campaigning, Fastenaktion

vonarb@fastenaktion.ch

+41 78 625 27 12

Es würde uns freuen, Sie beim Morteratsch begrüssen zu dürfen

