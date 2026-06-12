Pro Infirmis Schweiz

Pro Infirmis öffnet sich für neue Mitglieder

Zurich (ots)

An der 107. Delegiertenversammlung vom 12. Juni 2026 haben sich die heutigen Delegierten von Pro Infirmis zu einem Modell der "offenen Mitgliedschaft" bekannt. Der Verein, der heute nur einer bestimmten Anzahl von Organisationen sowie Mitgliedern von internen Gremien eine Mitgliedschaft erlaubt, will in Zukunft allen interessierten Personen in der Schweiz offenstehen.

"Mit diesem Schritt will die Organisation die Partizipation im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention weiter steigern, damit Menschen mit Behinderungen aus der ganzen Schweiz auch als Mitglieder die Pro Infirmis mitbestimmen und -tragen können", sagt Co-Präsident Manuele Bertoli. Die entsprechenden Statutenänderungen sollen an der nächsten Delegiertenversammlung 2027 formell genehmigt werden.

Solide finanzielle Basis

Pro Infirmis schliesst das Jahr 2025 mit einem Betriebsgewinn von 2,5 Millionen Franken und einem Jahresergebnis von 5,2 Millionen Franken ab. Dieses Ergebnis ist insbesondere auf gestiegene Spenden, die verlässliche Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen sowie einen verantwortungsvollen Mitteleinsatz zurückzuführen.

"Dank unseren wichtigen Partnern konnten wir Menschen mit Behinderungen in der ganzen Schweiz beraten und unterstützen sowie das Eigenkapital der Organisation sichern, um langfristig unabhängig und handlungsfähig zu bleiben", schätzt Co-Präsidentin Pearl Pedergnana das Ergebnis ein.

Neue Strukturen und Verstärkung im Vorstand

Im Jahr 2025 hat Pro Infirmis ihre Organisationsstruktur weiterentwickelt und in vier Regionen gegliedert: Ost, Mitte, West und Süd. Die bestehenden kantonalen Beratungsstellen und Standorte bleiben unverändert und gewährleisten weiterhin die Zugänglichkeit und Nähe zu den Menschen vor Ort. Gleichzeitig fördert die neue Struktur den fachlichen Austausch, stärkt die Einbindung der Regionen in die Geschäftsleitung und vereinfacht interne Abläufe.

An der Delegiertenversammlung wurde auch der Vorstand von Pro Infirmis mit einem neuen Mitglied verstärkt. Gewählt wurde Tina Aeschbach als Vertreterin eines Kollektivmitglieds (SZBlind). Tina Aeschbach ist gehörlos.

Inklusionsindex 2026

Im Nachgang an die Delegiertenversammlung präsentierte Pro Infirmis mit dem Inklusionsindex 2026 die zweite Ausgabe der nationalen und repräsentativen Studie zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Diese zeigt den neusten Stand auf sowie die Entwicklung gegenüber der ersten Ausgabe vor drei Jahren. Mehr dazu auf der Website von Pro Infirmis.