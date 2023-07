Ford Motor Company Switzerland SA

Ford lässt in Goodwood die wilde Mustang-Herde los und zeigt aufregende Weltpremiere

Wallisellen

Beim Goodwood Festival of Speed lässt Ford vom 13. bis 16. Juli die heissesten neuen Renn- und Serienversionen seiner legendären Mustang-Familie in freier Wildbahn galoppieren. So deutet der kürzlich im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans vorgestellte Kundensport-Rennwagen Mustang GT3 beim berühmten Hillclimb erstmals sein Potenzial an. Auch der neue Mustang Dark Horse als rennstreckentauglicher Saugmotor-Mustang mit Strassenzulassung lässt den Goodwood Park im V8-Sound vibrieren. Die legendäre Bergrennstrecke des Motorsport-Festivals nahe des südenglischen Chichester bietet den perfekten Auslauf für diese Mustang-Versionen, die kompromisslos für Freiheit und Fahrleistung stehen.

Am 14. Juli enthüllt Ford zudem ein aufregendes neues Mitglied der Mustang-Familie. Auch dieses "Pony Car" werden die Besucher des Goodwood Festival of Speed nicht nur im Stall, sondern in...

