Ford Motor Company Switzerland SA

Premium-Dienst für Verkehrsinformationen: Ford beauftragt TomTom als Zulieferer für nächste SYNC-Generation

Dearborn, Michigan (ots)

Käufer des neuen, vollelektrischen Ford Mustang Mach-E und des vor wenigen Wochen erst in Nordamerika vorgestellten, neuen F-150-Modells können ihre Wegstrecken künftig an hochaktuelle Echtzeit-Verkehrsprognosen anpassen. Um ein Höchstmass an Qualität und Genauigkeit zu erzielen, hat TomTom von Ford den Auftrag als Zulieferer von Strassen- und Verkehrsinformationen für die nächste SYNC-Generation erhalten.

