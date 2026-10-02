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Kunst-Adventskalender 2026

Kunst-Adventskalender 2026
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Vaduz (ots)

Das Amt für Kultur initiiert auch 2026 einen Kunst-Adventskalender. Die 24 Fenster des Archiv- und Verwaltungsgebäudes hin zum Peter-Kaiser-Platz bzw. zum Regierungsgebäude sollen in der Adventszeit allabendlich mit einem jeweils neuen Gemälde beleuchtet werden.

Mit dem Projekt soll die Adventszeit in Vaduz erneut durch eine Attraktion erweitert und heimischen Kunstschaffenden eine Plattform geboten werden, sich und ihr Schaffen zu präsentieren. Zudem soll der Kunst-Adventskalender zu einer weihnachtlichen Stimmung am Peter-Kaiser-Platz 2 beitragen.

Das Amt für Kultur lädt professionelle Kunstschaffende mit Liechtensteiner Staatsbürgerschaft, Wohnsitz in Liechtenstein und/oder Mitglieder von Visarte Liechtenstein sowie aktuelle Schülerinnen und Schüler der Kunstschule Liechtenstein dazu ein, sich für die Gestaltung eines der Fenster zu bewerben.

Weitere Informationen zur Bewerbungseinreichung können direkt auf der Webseite des Amtes für Kultur (Adventskalender Amt für Kultur - Liechtensteinische Landesverwaltung) aufgerufen, sowie auch beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 40, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert werden.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

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