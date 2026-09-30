Fürstentum Liechtenstein

Wiederbestellung in den Universitätsrat Liechtenstein

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 29. September 2026, Hans-Werner Gassner für die Mandatsperiode vom 1. Oktober 2026 bis 30. September 2030 als Mitglied in den Universitätsrat wiederbestellt.

Darüber hinaus gehören dem Universitätsrat der Präsidenten Lothar Ritter sowie die Mitglieder Verena Konrad, Rudolf Minsch und Isabelle Oehri an.

Die Regierung dankt Hans-Werner Gassner für seine Bereitschaft, weiterhin im Universitätsrat Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung der Tätigkeit viel Freude und Erfolg.

Die ausscheidenden Mitglieder des Universitätsrates, Herrn Markus Kaiser und Frau Brigitte Vogt, können nicht wiederbestellt werden, da sie bereits zwei Mandatsperioden als Universitätsräte tätig waren. Für ihre Mitarbeit dankt die Regierung und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. Die Regierung wird weitere Universitätsräte bestellen, sobald das entsprechende Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist.