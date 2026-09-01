Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Bericht und Antrag zum Abkommen mit der Schweiz über die gegenseitige Anerkennung von Berufsmaturitätszeugnissen

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in der Sitzung vom Dienstag, 1. September 2026, den Bericht und Antrag betreffend das Abkommen zwischen der Regierung des Fürstentums Liechtenstein und dem Schweizerischen Bundesrat über die gegenseitige Anerkennung von Berufsmaturitätszeugnissen verabschiedet.

Das Abkommen, das am 24. August 2026 von Regierungsrat Daniel Oehry und Bundespräsident Guy Parmelin in Bern unterzeichnet wurde, schafft Rechtssicherheit für Absolventinnen und Absolventen beider Länder und erleichtert den Zugang zu weiterführenden Bildungswegen. Gleichzeitig stärkt es die Zusammenarbeit im Bildungsbereich und fördert die Mobilität zwischen den beiden Staaten.

Das neue Abkommen knüpft an die langjährige Bildungszusammenarbeit zwischen Liechtenstein und der Schweiz an und ergänzt bestehende Vereinbarungen in diesem Bereich.