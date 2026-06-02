Fürstentum Liechtenstein

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Mai 2026

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Vaduz (ots)

Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende Mai 426 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb im Mai mit 2 % unverändert gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte.

Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) verringerte sich gegenüber dem Vormonat um 2 Personen auf 38. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 1 Person. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,7 % (Vormonat 1,8 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Quote 0,1 Prozentpunkte.

Weitere Altersklassen

In der Altersklasse von 25 - 49 Jahren verringerte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 1 Person auf 223. Dies entspricht einer Quote von 2,0 % (Vormonat 2 %).

In der Altersklasse 50plus erhöhte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 1 Person auf 165. Dies entspricht einer Quote von 2 % (Vormonat 2 %).

Personen im Zwischenverdienst

81 Personen waren per Ende Mai im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat blieb diese Zahl unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 9 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.

Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FL

Die Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 61 Personen. Dies entspricht 5 Personen weniger als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 61 Personen. Dies entspricht 15 Personen weniger als im Vormonat.

Gemeldete offene Stellen

Die Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 772 Stellen gegenüber 803 im Vormonat.

Kurzarbeit

Im Berichtsmonat haben 3 Betriebe Anspruch wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit.

AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und Arbeitssuchende

Als Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet der AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse auf Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).

Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.