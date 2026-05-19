Fürstentum Liechtenstein

Ein wichtiger Beitrag zur Inklusion - regierung.li ist barrierefrei

Vaduz (ots)

Die Regierungswebsite www.regierung.li ist ab sofort barrierefrei. Damit wird den Bestimmungen des im Juni 2025 in Kraft getretenen European Accessibility Act (EAA) entsprochen. Dieser verfolgt unter anderem das Ziel, den Zugang zu Dienstleistungen und Informationen für alle Menschen sicherzustellen.

Angestossen wurde der Prozess, die Regierungswebsite barrierefrei zu gestalten, im Februar 2024 durch einen entsprechenden Beschluss der Regierung. Eine daraufhin in Auftrag gegebene Prüfung von der Webseite "regierung.li" durch eine externe Zertifizierungsstelle ergab Optimierungsbedarf auf inhaltlicher wie auf technischer Ebene. Die identifizierten Mängel, etwa fehlende ALT-Texte bei Bildern oder die lückenhafte Untertitelung von Filmbeiträgen, wurden in der Folge schrittweise behoben. Zugleich dienen sie fortan als wichtige Kriterien, um den Status der Barrierefreiheit nachhaltig zu wahren.

Parallel zu regierung.li wurden auch die Websites abstimmungen.li, landtagswahlen.li und gemeindewahlen.li barrierefrei ausgestaltet.