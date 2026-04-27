Fürstentum Liechtenstein

Ordensverleihung auf Schloss Vaduz

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Vaduz (ots)

S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 27. April 2026, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen:

Ehemalige Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick: Komturkreuz

Ehemaliger langjähriger Präsident der Samariter Triesenberg Daniel Beck: Ritterkreuz

Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.