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Fürstentum Liechtenstein

Ordensverleihung auf Schloss Vaduz

Ordensverleihung auf Schloss Vaduz
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Vaduz (ots)

S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 27. April 2026, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen:

  • Ehemalige Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick: Komturkreuz
  • Ehemaliger langjähriger Präsident der Samariter Triesenberg Daniel Beck: Ritterkreuz

Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.

Pressekontakt:

Medienstelle des Fürstenhauses von Liechtenstein
Schloss Vaduz
9490 Vaduz
Telefon +423 238 12 50
E-Mail: medien@fuerstenhaus.li

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