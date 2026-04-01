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Krzysztof Tucki wird Geschäftsführer bei PEAC Solutions

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Hamburg (ots)

Krzysztof Tucki wird mit Wirkung zum 1. April 2026 zum Chief Risk Officer (CRO) von PEAC Solutions mit Sitz in Hamburg berufen und folgt auf Daniel Piatek. In seiner neuen Funktion wird Krzysztof Tucki gemeinsam mit Chief Financial Officer (CFO) Mark Bußmann die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantworten und insbesondere das Risiko-Rendite-Profil der Gruppe gezielt optimieren und so nachhaltiges Wachstum unterstützen. Zudem wird er die gruppenweite Risikosteuerung ausbauen, die Abstimmung von Risikobereitschaft und Geschäftsstrategie sicherstellen sowie datenbasierte Entscheidungsprozesse stärken, um das Portfolio robuster aufzustellen.

Krzysztof Tucki verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im europäischen Finanzdienstleistungssektor, darunter langjährige Führungserfahrung im Risikomanagement. Zuletzt war er als Chief Risk Officer bei Barclays Consumer Bank Europe tätig. Dort war er für die Weiterentwicklung der Risikostrategie verantwortlich, steuerte komplexe Kreditportfolios und trieb die digitale Transformation des Risikomanagements durch Automatisierung maßgeblich voran.

Zuvor hatte Krzysztof Tucki verschiedene leitende Funktionen im Risikomanagement bei der KBC Bank NV in Belgien, Irland und Polen inne. Als Risk Director und Head of Risk Management verantwortete er den gesamten Risikozyklus, einschließlich Governance-Strukturen, Kontrollumfeld und regulatorischer Anforderungen. Er spielte eine zentrale Rolle beim Ausbau der Risikoinfrastruktur, beim Einsatz von KI im Risikomanagement sowie bei der Weiterentwicklung einer starken Risikokultur im Einklang mit langfristiger Profitabilität. Darüber hinaus verfügt Krzysztof Tucki über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden europäischen Aufsichtsbehörden, darunter die Europäische Zentralbank (EZB), die Central Bank of Ireland (CBI) und die BaFin.

Vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen und dynamischer Marktbedingungen gewinnt ein leistungsfähiges und integriertes Risikomanagement für Finanzdienstleister weiter an Bedeutung. Mark Bußmann betont: "Mit Krzysztof Tucki gewinnen wir eine erfahrene internationale Führungspersönlichkeit, die unser Risikomanagement und datenbasierte Entscheidungsprozesse systematisch stärken wird, um die nachhaltige Entwicklung unseres Geschäfts zu unterstützen."

Krzysztof Tucki über seine neue Rolle: "Ich freue mich sehr, Teil von PEAC Solutions zu sein und gemeinsam mit dem Team die nächsten Entwicklungsschritte zu gestalten. Mein Fokus wird darauf liegen, das Risikomanagement noch stärker in strategische und kommerzielle Entscheidungsprozesse zu integrieren, unsere analytischen und digitalen Kompetenzen weiter auszubauen und gleichzeitig ein robustes, zukunftsorientiertes Risikomanagement sicherzustellen. So schaffen wir die Grundlage, um in diesem Marktumfeld nachhaltig zu wachsen und Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen."

Über PEAC Solutions

PEAC Solutions ist ein unabhängiger Anbieter von Finanzierungslösungen für Maschinenhersteller, Distributoren und Händler. Kern des Angebots sind Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für den Mittelstand. Dazu gehören insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene Assetklassen und Industrien. Außerdem bietet PEAC Solutions finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte an. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeitende und verfügt über ein globales Netzwerk mit Standorten in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten Königreich. Weitere Informationen unter www.peacsolutions.com.