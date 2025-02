ESTHER BECK Public Relations

Golf mit Pioniergeist – 50 Jahre Golfplatz Sonnenalp

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Das Sonnenalp Resort feiert dieses Jahr das 50-jährige Bestehen seines attraktiven Golfplatzes Sonnenalp und startet in ein Jahr voller Feierlichkeiten.

Eine Vision wird Realität

Vor 50 Jahren, im Jahr 1975, wurde die Vision von Karlheinz Fässler wahr. Inspiriert von Golfresorts in den USA hatte der damalige Hoteldirektor der «Sonnenalp» das Ziel, ein einzigartiges Sommerangebot im Allgäu zu schaffen. Trotz zahlreicher Hürden, darunter mühsame Verhandlungen, öffentliche Widerstände und ein zeitweiser Baustopp, konnte der erste Golfplatz der Region realisiert werden. «Einen Golfplatz zu bauen ist kein Problem, man muss ihn nur 100 Jahre lang mähen », kommentierte Golfarchitekt Donald Harradine, der den Platz gestaltete. Im Jahr 1977 öffnete der 18-Loch-Golfplatz Sonnenalp offiziell seine Bahnen und wurde sofort zu einem Treffpunkt für Sportbegeisterte und Gesellige.

«Unser Golfplatz war von Anfang an mehr als nur eine Golfanlage. Mit wöchentlichen Turnieren, Clubabenden und der herzlichen Atmosphäre wurde er eine Institution im Allgäu,» so Michael Fässler, Geschäftsführer in vierter Generation der «Sonnenalp».

Der Golfplatz, eingebettet in die malerische Landschaft des Tiefenberger Moors und umgeben von der beeindruckenden Allgäuer Bergkulisse, ist bis heute ein zeitloses Juwel. «Wir sind stolz auf das Lebenswerk meines Schwiegervaters und freuen uns, dieses Jahr mit unseren Gästen 50 Jahre Golfplatz Sonnenalp zu feiern!», sagt Hoteldirektorin Anna-Maria Fässler.

Ein Jahr voller Feierlichkeiten

«Das 50-jährige Bestehen verdient es, gebührend gefeiert zu werden», so Michael Fässler weiter. Neben spannenden Jubiläumsturnieren und exklusiven Veranstaltungen bietet das Golfresort Sonnenalp ein einzigartiges Angebot für Golf-Einsteiger:innen.

Wer in diesem Jahr die Platzreife in der Golfacademy erwirbt, bekommt als Hotelgast drei Mal 18-Loch-Greenfee oder sechs Mal 9-Loch-Greenfee bei einem weiteren Hotelaufenthalt in der Saison 2025 geschenkt. «Mit diesem Angebot möchten wir nicht nur Golfer:innen begeistern, sondern unseren Gästen eine unvergessliche Auszeit in der traumhaften Allgäuer Natur ermöglichen,» erzählt Anna-Maria Fässler.

Golfgenuss zwischen Alpenpanorama und Geschichte – der zeitlose Parkland-Kurs der Sonnenalp

Der klassische Golfplatz Sonnenalp (PAR 73) liegt vor einer beeindruckenden Bergkulisse in leicht hügeliger Landschaft und verlangt technisches Geschick. Sensibel in die Natur eingebettet und perfekt gepflegt, führt die 18-Loch-Runde durch das Tiefenberger Moor. Der zeitlos schöne «Parkland-Kurs» wurde 1975 vom Architekten Donald Harradine konzipiert und über die Jahre an die neuesten Standards angepasst.

Passend zum Jubiläum – das Angebot Golfverliebt

Passend zum Jubiläum bietet das Sonnenalp Resort ein attraktives Angebot für Golfliebhaber:innen. Mit dem Package « Golfverliebt» können Gäste dem Alltag entfliehen und drei Tage puren Golfgenuss erleben.

Die Leistungen im Überblick:

3 Tage unbegrenztes Greenfee auf den insgesamt 42-Loch-Golfplätzen des Golf Resorts Sonnenalp-Oberallgäu

Nutzung der Driving Range samt Rangebällen

2 Übernachtungen inklusive Deluxe-Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und einem erstklassigen Sechs-Gang-Abendmenü

Begrüssungsdrink zum Start

Nutzung der 20.000 m² grossen Sonnenalp-Wellness-Welt mit Saunen, Pools und Ruhezonen

Täglich eine Berg- und Talfahrt mit dem Weltcup-Express

Buchungszeitraum:

Das Angebot ist buchbar im Zeitraum vom 13. April 2025 - 27. Juni 2025 und 06. Juli 2025 - 14. November 2025.

Preise im Doppelzimmer ab CHF 640.40 / 678 € pro Person

Preise im Einzelzimmer ab CHF 633.15 / 670 € pro Person

Hinweis an die Redaktionen:

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die Sonnenalp als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der drei Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

Anzahl Zeichen: 3988 Zeichen inkl. Wortzwischenräume (ohne Boilerplate).

Für Anfragen und Reservationen: SONNENALP Resort Telefon +49 8321 272 0

Medienkontakt Schweiz: ESTHER BECK PR Esther Beck / Monika Buchser Telefon +41 31 961 50 14