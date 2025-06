SmartLabs

SmartLabs und IWG kündigen eine 10-jährige Partnerschaft zur Bereitstellung einer vollständig verwalteten Laborinfrastruktur weltweit an

Boston und Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

Die einzigartige Zusammenarbeit wird die schlüsselfertigen Laborlösungen von SmartLabs in das globale Portfolio flexibler Arbeitsplatzmarken von IWG integrieren.

SmartLabs, der führende Anbieter von flexiblen Laborinfrastrukturen und Resourcing-Lösungen, und die International Workplace Group (IWG), die weltweit größte Plattform für flexible und hybride Arbeitsplätze mit Marken wie Regus, Spaces, Signature und HQ, gaben heute eine zehnjährige globale Partnerschaft bekannt, um die wachsende Nachfrage nach vollständig verwalteten Laborumgebungen in aufstrebenden und etablierten Zentren der Biowissenschaften zu decken.

Diese einzigartige Zusammenarbeit wurde auf der BIO International Convention 2025 in Boston vorgestellt und wird die leistungsstarken Laborlösungen von SmartLabs in das globale Portfolio flexibler Arbeitsplatzmarken von IWG integrieren. Damit wird es für Innovatoren, Institutionen und Investoren im Bereich Life Sciences erheblich einfacher, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in neuen und unterversorgten Märkten weltweit aufzubauen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird SmartLabs sein umfassendes Lab-as-a-Service-Modell – einschließlich Standortauswahl, Labordesign, Bauleitung, täglicher Betrieb und fortlaufender wissenschaftlicher Unterstützung für Endnutzer – in verschiedenen Regionen anbieten. Diese Fähigkeiten sind auf die Bedürfnisse jedes lokalen wissenschaftlichen Ökosystems zugeschnitten und auf die strategischen Prioritäten der Partner von SmartLabs und IWG abgestimmt. Sie ermöglichen es Unternehmen aus den Bereichen Biowissenschaften und neue Technologien, Zugang zu erstklassigen, flexiblen F&E-Umgebungen zu erhalten und ihre Forschung nahtlos über den gesamten Innovationszyklus hinweg zu skalieren.

„Viele Regionen auf der ganzen Welt sind reich an wissenschaftlichem Talent und Ehrgeiz, aber es fehlt ihnen an einer fortschrittlichen Laborinfrastruktur und an unterstützenden Dienstleistungen, um die Forschung voranzutreiben", sagte Brian Taylor, Geschäftsführer von SmartLabs. „Durch die Kombination unserer wissenschaftlichen und operativen Expertise mit der internationalen Reichweite von IWG können wir nun vollständig verwaltete, leistungsstarke F&E-Umgebungen direkt in unterversorgte Märkte in Europa, Asien und darüber hinaus liefern. Ob es sich um Biotech-Unternehmen in der Frühphase, globale Pharmaunternehmen oder andere Life-Science- und Technologieunternehmen handelt – wir helfen ihnen dabei, ihre Zeit und Ressourcen auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Wissenschaft schneller voranzubringen."

Für SmartLabs beschleunigt die Vereinbarung die globale Expansion und ermöglicht es dem Unternehmen, seine innovativen Laborlösungen schneller an Wissenschaftler und Forschungsteams zu liefern, die sie am dringendsten benötigen. Für IWG bedeutet dies den Einstieg in den Bereich der laborbasierten Immobilien – und damit neue Möglichkeiten für Vermieter, Entwickler und Kapitalpartner, mit bewährten, risikoarmen und schlüsselfertigen Lösungen Zugang zu den wachstumsstarken Sektoren Life Sciences und Technologie zu erhalten.

„Wir haben gesehen, wie das Portfolio flexibler Arbeitsplatzmarken von IWG für Vermieter, Entwickler und lokale Ökosysteme auf der ganzen Welt einen erheblichen Mehrwert schafft und Zugang zur weltweit größten Plattform für Arbeit in mehr als 120 Ländern bietet. Durch unsere Partnerschaft mit SmartLabs bringen wir das gleiche Modell in die Welt der Wissenschaft und Innovation", sagte Mark Dixon, Gründer und Geschäftsführer von IWG. „Dieses neue Angebot bietet unseren Partnern eine hervorragende Möglichkeit, die wachsende Nachfrage nach spezialisierten Laborumgebungen zu bedienen, ohne diese selbst aufbauen oder betreiben zu müssen. Gemeinsam ermöglichen wir eine schnellere und intelligentere Bereitstellung von forschungsfähigen Räumlichkeiten in wichtigen Innovationsmärkten weltweit."

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage nach Forschungs- und Entwicklungsflächen und einem zunehmenden Druck auf Life-Science- und Technologieunternehmen, schnell zu handeln und gleichzeitig ihr Kapital effizienter zu verwalten. Die vollständig verwaltete Plattform von SmartLabs hilft Unternehmen dabei, die Zeit bis zur Betriebsbereitschaft zu verkürzen, den täglichen Betrieb zu optimieren und sich auf die Förderung wissenschaftlicher Innovationen zu konzentrieren.

Informationen zu SmartLabs SmartLabs wurde 2015 aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die moderne Wissenschaft eine neue, anpassungsfähige Ressourceninfrastruktur als Standard benötigt, um die Branche zukunftssicher zu machen und das Tempo wissenschaftlicher Durchbrüche für alle und überall zu beschleunigen. Das Unternehmen bietet die erste integrierte Plattform, die flexible Laborinfrastruktur, Betriebsabläufe, digitale Lösungen und wissenschaftliche Expertise vereint.

Die Managed Research Centers ermöglichen Kunden den Zugang zu privaten, unternehmensgerechten F&E-Infrastrukturen und Fertigungslösungen „as-a-Service" ohne Vorabinvestitionen und bieten ganzheitliche End-to-End-Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen neue Technologien und Biowissenschaften in allen Phasen des Innovationszyklus. SmartLabs hat seinen Hauptsitz in Boston und bedient verschiedene Biotech-, Pharma- und neue Technologieunternehmen mit einem einzigartigen Modell, das darauf ausgelegt ist, die Zukunft der Branche zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.smartlabs.com.

Informationen zur International Workplace Group plc Die International Workplace Group ist der weltweit führende Anbieter von hybriden Arbeitslösungen und Marken für Arbeitsräume. Wir schaffen persönlichen, finanziellen und strategischen Mehrwert für Unternehmen jeder Größe. Von einigen der spannendsten Unternehmen und bekanntesten Organisationen der Welt bis hin zu Einzelpersonen und der nächsten Generation von Branchenführern. Sie alle nutzen die Leistungsfähigkeit der hybriden Arbeitsplattform der International Workplace Group, um ihre Produktivität, Effizienz, Agilität und Marktnähe zu steigern.

Das einzigartige Netzwerk der International Workplace Group umfasst mehr als 4.000 Standorte in über 120 Ländern, und 83 % der Fortune-500-Unternehmen gehören zu unserem wachsenden Kundenstamm.

Mit unseren Marken wie Regus, Spaces, HQ und Signature helfen wir Millionen von Menschen und ihren Unternehmen, produktiver zu arbeiten. Wir tun dies, indem wir die weltweit führende hybride Arbeitsplattform mit professionellen, inspirierenden und kollaborativen Arbeitsbereichen und digitalen Diensten bereitstellen, die alle über die App der International Workplace Group verfügbar sind.

Besuchen Sie iwgplc.com. Weitere Informationen über eine Partnerschaft mit der International Workplace Group finden Sie hier: iwgplc.com/develop-a-location.

