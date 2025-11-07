Fürstentum Liechtenstein

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Oktober 2025

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende Oktober 418 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb im Oktober mit 1,9 % unverändert gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte.

Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) verringerte sich gegenüber dem Vormonat um 1 Person auf 36. Im Vergleich zum Vorjahresmonat blieb die Zahl unverändert. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,6 % (Vormonat 1,7 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Quote um 0,1 Prozentpunkte.

Weitere Altersklassen

In der Altersklasse von 25 - 49 Jahren erhöhte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 8 Personen auf 224. Dies entspricht einer Quote von 2 % (Vormonat 2 %).

In der Altersklasse 50plus erhöhte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 2 Personen auf 158. Dies entspricht einer Quote von 1,9 % (Vormonat 1,9 %).

Personen im Zwischenverdienst

76 Personen waren per Ende Oktober im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich diese Zahl um 1 Person. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Verringerung um 1 Person. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.

Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FL

Die Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 65 Personen. Die Zahl der Zugänge im September entsprach ebenfalls 65 Personen. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 67 Personen. Dies entspricht 10 Personen mehr als im Vormonat.

Gemeldete offene Stellen

Die Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 862 Stellen gegenüber 856 im Vormonat.

Kurzarbeit

Im Berichtsmonat haben 5 Betriebe Anspruch auf Entschädigung wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit.

AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und Arbeitssuchende

Als Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet der AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse auf Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).

Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.