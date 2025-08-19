Fürstentum Liechtenstein

Weiterbildungskurs JFW-Leiter und JFW-Grundkenntnisse

Vaduz (ots)

Am Samstag, 23. August 2025, findet in Ruggell ein Kurs für die Angehörigen der Jugendfeuerwehren des Landes statt. Unter der Leitung von Kursleiter Peter Ospelt, Vaduz, erhalten die jungen Feuerwehrleute im Alter von 12-16 Jahren einen Einblick in das Aufgabengebiet der Feuerwehr. Auf spielerische Art und Weise lernen die rund 60 Teilnehmer verschiedene Aspekte des Feuerwehrhandwerks kennen. Anschliessend können die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können bei einem Leistungstest unter Beweis stellen und Leistungsabzeichen auf Stufe Bronze, Silber und Gold erkämpfen.

Bereits am Tag davor absolvieren die Leiter aller Jugendfeuerwehren ihren jährlichen Weiterbildungskurs. In diesem Jahr befassen sie sich in einem Workshop mit dem Thema "Motivation". Die Planung gemeinsamer Anlässe und der Austausch untereinander bilden einen weiteren Schwerpunkt.