Ersatzbestellung für die Umweltschutzkommission

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 27. Mai 2025 Lukas Oehri als neues Mitglied in die Prüfungskommission für Notare für die laufende Mandatsperiode bis 2028 bestellt. Die Nachbesetzung wurde erforderlich, da das bisherige Mitglied Jasmin Walch aus dem Fürstlichen Landgericht ausscheidet. Lukas Oehri vertritt in der Prüfungskommission für Notare künftig die Interessen des Fürstlichen ...

