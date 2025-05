Stipendien - Bin ich anspruchsberechtigt?

Vaduz (ots) - Die wöchentlichen Fitnesstrainings, welche durch die Stabsstelle für Sport unterstützt werden, starten in das Sommerprogramm. Neu findet das Sportbox-Training bei der Street Workout Anlage beim Rheinparkstadion Vaduz zusätzlich zum Donnerstag auch am Montag über den Mittag statt. Das Mittwochstraining ist wie gewohnt von 18.30 bis 19.15 Uhr in der Turnhalle beim Gymnasium Vaduz. Teilnehmen können alle ...

