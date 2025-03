Separatsammlung von Sonderabfällen

Vaduz (ots) - Seit 2016 bietet die BerufsCHECK-Woche alljährlich rund 300 Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen die Chance, in beinahe 100 Lehrbetrieben erste Einblicke in die Berufswelt zu erhalten und dabei wichtige Eindrücke und Informationen für die spätere Wahl ihres Lehrberufs zu gewinnen. Am Donnerstag, 27. März 2025, hat Wirtschaftsministerin Sabine ...

mehr