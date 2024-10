RTLZWEI

Diese Woche bei "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Baby-News bei Elvis' Sohn Martin

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Elvis' Sohn Martin und seine Freundin Kim erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - Montag bis Freitag (14. - 18. Oktober) um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

Freudige Nachrichten in den Benz-Baracken. Elvis' Sohn Martin und seine Freundin Kim erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Zwar war der Nachwuchs nach acht Monaten Beziehung noch nicht geplant, trotzdem freut sich das junge Paar über die Schwangerschaft. Für die 20-jährige Kim ist es das dritte Kind, für den gleichaltrigen Martin das erste. Doch es gibt auch schlechte Neuigkeiten für die Familie: Erneut wurden sie vor der eigenen Haustür bestohlen. Dieses Mal handelt es sich zwar "nur" um eine ausrangierte Waschmaschine, trotzdem ärgert sich Elvis darüber. Denn die vom achtfachen Vater angebrachten Überwachungskameras und sein eigenes, wachsames Auge haben die dreiste Tat nicht vereiteln können.

Beates Sohn Pascal hat eine Selbstständigkeit als TikToker beim Jobcenter angemeldet und leichtsinnig ein Einkommen von 2.000 Euro angegeben - mit weitreichenden Folgen. Dem 22-Jährigen wurden die Bezüge gestrichen. Das hat auch Auswirkungen auf Mutter Beate und Schwester Chantal mit Baby, da alle zusammen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Weil er sich ausgebrannt fühlte, hat Jerrick seine Vollzeitstelle im Burgerladen an den Nagel gehängt. Ganz aufhören kommt für ihn aber nicht infrage, deshalb macht er dort erst einmal auf Minijob-Basis weiter. Generell möchte er aber in einem anderen Bereich arbeiten als in der Gastronomie. Aufgrund der reduzierten Stunden muss Jerrick zeitnah Bürgergeld beantragen. Dafür braucht er seinen Personalausweis, der aber vor Kurzem abgelaufen ist.

Beate hat vor einigen Wochen gemeinsam mit Freundin Ela einen Sehtest gemacht. Eigentlich ging es bei beiden nur um eine neue Brille. Bei Beate wurde jedoch dabei grauer Star festgestellt. Seitdem hat die 56-Jährige große Angst davor, zu erblinden. Um sich über eine Operation und die Kosten informieren zu können, muss die Diagnose beim Augenarzt bestätigt werden.. Freundin Ela ist aber auch in dieser schweren Zeit an ihrer Seite.

Traurige Neuigkeiten um Dagmars altes Häuschen. Es soll nun endgültig abgerissen werden. Für Michael, der das Haus und Grundstück angemietet und zusammen mit Kumpel Lothar liebevoll renoviert und als Zweitwohnsitz genutzt hat, ist das ein herber Verlust. Aber auch für die Nachbarschaft war das Grundstück über Jahre ein wichtiger Treffpunkt.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags um 18:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe gibt authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.