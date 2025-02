Präsentation "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2024" - 17. März 2025

Vaduz (ots) - Regierungschef Daniel Risch und Generalsekretär Simon Biedermann haben am Mittwoch, 26. Februar 2025, anlässlich einer Medienkonferenz die Publikation "Book of Europe - Firsthand Visions of the Future of Europe" in Vaduz präsentiert. Beim "Book of Europe" handelt es sich um ein Buchprojekt, das aus Anlass des 75-Jahre-Jubiläums des Europarats und vor ...

mehr