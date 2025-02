Fürstentum Liechtenstein

"Book of Europe"-Projekt mit Beiträgen aus 33 Ländern der Öffentlichkeit vorgestellt

Vaduz (ots)

Regierungschef Daniel Risch und Generalsekretär Simon Biedermann haben am Mittwoch, 26. Februar 2025, anlässlich einer Medienkonferenz die Publikation "Book of Europe - Firsthand Visions of the Future of Europe" in Vaduz präsentiert. Beim "Book of Europe" handelt es sich um ein Buchprojekt, das aus Anlass des 75-Jahre-Jubiläums des Europarats und vor dem Hintergrund der geopolitischen Herausforderungen von der Liechtensteinischen Regierung im vergangenen Frühjahr initiiert wurde.

Das Ergebnis ist ein Buch, das Visionen und Perspektiven zur Zukunft Europas aus 33 europäischen Ländern beinhaltet. Das Vorwort wurde von Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, geschrieben. Die Einleitung zum Buch stammt aus der Feder von Regierungschef Daniel Risch und Aussenministerin Dominique Hasler. Die Beiträge aus den Ländern stammen von Präsidenten, Regierungschefs, Aussenministern und Staatssekretären und damit "aus erster Hand". Daher wurde der Untertitel "Firsthand Visions of the Future of Europe" gewählt. Gestartet wurde das Projekt während des liechtensteinischen Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarats im Frühjahr 2024.

Oft wurde an internationalen Konferenzen, bei den Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft oder beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europaratsstaaten im Mai 2023 in Reykjavik über die Zukunft Europa gesprochen - eine Publikation, welche die unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen europäischen Länder vereint, ist bislang nicht erschienen. "Gerade in einer Zeit, in der Europa Orientierung sucht und die geopolitischen Spannungen zunehmen, kann ein solches Buch einen Beitrag zur Orientierung leisten - sowohl was die Vergangenheit und Geschichte der verschiedenen europäischen Staaten angeht, als auch was die gemeinsame Zukunft betrifft", sagt Regierungschef Daniel Risch. Diese Überlegungen bildeten den Ursprung für das Projekt.

Um das Projekt zu starten, wurden ab April 2024 mit grosser Unterstützung der Liechtensteinischen Europarats-Mission in Strassburg unter Botschafter Domenik Wanger die Europäischen Staats- und Regierungschefs von Regierungschef Daniel Risch angeschrieben und um einen Beitrag im Buch angefragt. Dies einzig mit der Vorgabe, dass der Beitrag nicht mehr als 5'000 Zeichen umfassen sollte. Es war zu diesem Zeitpunkt ungewiss, wie viele Länder einen Beitrag leisten würden. Es wurde daher entschieden, bei weniger als 20 Beiträgen eine Online-Version zu publizieren und bei über 20 das Buchprojekt zu realisieren. Mit 33 Beiträgen wurde das Ziel deutlich erreicht, weshalb nun neben der Website www.bookofeurope.eu ab heute auch das Buch europaweit im Handel erhältlich ist.

"Ich bin meinen europäischen Amtskolleginnen und -kollegen sehr dankbar, dass sie sich auf dieses Projekt eingelassen haben. Das Ergebnis zeigt für mich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die Europa ausmachen. Ich hoffe, dass das Buch auch als Inspiration für das bessere gegenseitige Verständnis in Europa dient und dazu beiträgt, Europa besser zu verstehen," so Regierungschef Daniel Risch.

Nach der Projektpräsentation in Vaduz wird das "Book of Europe" am Donnerstag, 27. Februar 2025, offiziell von Europarat-Generalsekretär Alain Berset, Regierungschef Daniel Risch und Aussenministerin Dominique Hasler in Strassburg vorgestellt.