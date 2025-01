Fürstentum Liechtenstein

E-Government Praxistage im Dienstleistungszentrum Giessen

Vaduz (ots)

Am 20. Januar 2025, hat die Regierung angekündigt, dass demnächst sogenannte "E-Government Praxistage" angeboten werden, um allfällige Berührungsängste mit den neuen E-Government-Diensten "eVertretung" und "eMWST" zu beseitigen oder um Fragen zu klären.

Inzwischen sind durch die betroffenen Amtsstellen zwei Daten festgelegt worden: Die Praxistage finden am Freitag, 31. Januar 2025 von 08:30 bis 13:30 Uhr und am Donnerstag, 6. Februar 2025 von 8:30 bis 13:30 Uhr im Dienstleistungszentrum Giessen, Giessenstrasse 3, 9490 Vaduz, statt.

An diesen Tagen können einerseits die eID registriert und Fragen zur eID gestellt werden. Andererseits stehen auch Experten zur Verfügung, die Fragen in Bezug auf die Anmeldung und Handhabung der neuen elektronischen Dienste beantworten oder gemeinsam mit den Besuchern das Login in die neuen E-Government-Dienste "eVertretung" und "eMWST" vornehmen und erklären.

Besucher, die vor Ort das Login in die neuen E-Government-Dienste vornehmen möchten, sollten einen Laptop sowie ihr Mobilgerät, auf dem ihre persönliche eID registriert ist, mitbringen. Alternativ stehen auch Laptops der Landesverwaltung zur Verfügung. Besucher, die noch keine eID besitzen und sich eine solche ausstellen lassen möchten, werden gebeten, für die Registration ein geeignetes Mobilgerät (Smartphone oder Tablet, iOS ab Version 13.0 oder Android ab Version 7.0) und einen gültigen Lichtbildausweis (ID, Pass) mitzubringen. Es wird kostenloses öffentliches WLAN zur Verfügung gestellt.