Fürstentum Liechtenstein

Verabschiedung der Athletinnen und Athleten von Special Olympics Liechtenstein zum Anlass der Weltwinterspiele 2025 in Turin

Vaduz (ots)

Sportministerin Dominique Hasler empfing am Donnerstag, 16. Januar 2025, die Delegation von Special Olympics Liechtenstein im Fürst-Johannes-Saal im Regierungsgebäude und verabschiedete sie zusammen mit ihren Coaches sowie Familienmitgliedern an die Weltwinterspiele in Turin, die vom 8. bis zum 16. März 2025 stattfinden. Die Athletinnen und Athleten Marie Lohmann, Noah Büchel, Simon Fehr und Carmen Öhri (Langlauf) sowie Fiona Pfeiffer, Dorian Locher und Maximilian Hartmann (Ski Alpin) stellten sich ihr Wettkampfprogramm und die Erwartungen an ihren Aufenthalt in Italien mittels einer Präsentation vor. Die Ausführungen zeigten die spürbare Vorfreude auf das Grossevent. Die Athletinnen und Athleten von Special Olympics Liechtenstein befinden sich gegenwärtig in einer intensiven Phase der Vorbereitung mit einem dichten Programm von Trainings und Wettkämpfen.

Die Sportministerin betonte in ihren an die Delegation gerichteten Worten die Bedeutung der Teilnahme der Athletinnen und Athleten an den Weltwinterspielen für Sportlerinnen und Sportler selbst, erinnerte sie aber auch an in ihre wichtige Funktion als Botschafterinnen und Botschafter für das Land Liechtenstein. "Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Erfolg und unvergessliche schöne Momente an diesem wunderbaren Sportanlass, wo ihr unser Land vertreten werdet. Wir sind jetzt schon sehr stolz auf euch", Führte Sportministerin Hasler aus.

An der 12. Auflage der Weltwinterspiele, die 2025 vom 8. bis zum 16 März in Turin stattfinden, werden rund 1'500 Athletinnen und Athleten aus über 100 Ländern teilnehmen. Die Teilnehmenden werden sich in rund 10 verschiedenen Sportarten messen. Die Eröffnungsfeier findet am 8. März im Turiner Olympiastadion statt.